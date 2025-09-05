;

Científicos revelan una técnica simple para comunicarte con los gatos (incluso desconocidos)

La investigación fue realizada por investigadores de la Universidad de Sussex.

Los gatos son conocidos por su carácter independiente, lo que a veces dificulta que los dueños creen un vínculo cercano con ellos. Sin embargo, diversos estudios muestran que estos felinos son bastante receptivos.

Investigadores de la Universidad de Sussex han confirmado que los gatos responden activamente a señales amistosas de los humanos y que la calidad de la relación depende de cómo los dueños se comunican con ellos.

Al respecto, la psicóloga Karen McComb, responsable del estudio, asegura que pequeños gestos pueden fortalecer el vínculo y mejorar el bienestar del animal.

Cómo comunicarte con tu gato

El estudio revela que la técnica más simple es imitar el parpadeo lento de los gatos, también llamado “sonrisa felina”. Para hacerlo, siéntate frente a tu gato y:

  1. Narra tus ojos como si estuvieras sonriendo, sin mostrar los dientes.
  2. Cierra lentamente los ojos durante un par de segundos mientras el gato te mira.

Los experimentos mostraron que los gatos tienden a devolver el parpadeo e incluso se acercan a la mano del humano, estableciendo una interacción positiva.

Este gesto funciona tanto con gatos conocidos como con desconocidos y ayuda a reducir su estrés, fomentando un vínculo más profundo.

Según la psicóloga Tasmin Humphrey, comprender estas señales no solo mejora la relación entre humanos y gatos, sino que también puede ser útil en refugios y clínicas veterinarias.

