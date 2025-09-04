;

Flores amarillas en septiembre: ¿Qué día se regalan y por qué?

El origen radica en una telenovela de los años 2000. Revisa acá todos los detalles.

Con septiembre en pleno desarrollo, son muchas las cosas que están pronto a suceder en nuestro país como, por ejemplo, la llegada de la primavera o las ansiadas Fiestas Patrias 2025.

En ese contexto, es que con el paso de los años, hay una tradición cada vez agarra más fuerza en el parte del mundo y también en nuestro país durante septiembre: regalar flores.

Eso sí, no se trata de cualquier flor, sino que de flores de color amarillo.

En detalle, el día en el que se regalan las flores amarillas es durante la jornada del 21 de septiembre.

Se escoge esta fecha para obsequiar las flores debido a que es el día previo del cambio de estación, cuando se le ponga fin al invierno y se le de paso a la primavera.

¿Por qué se regalan las flores amarillas el 21 de septiembre?

El origen de las flores amarillas nació en la plataforma de TikTok, donde se hace referencia a la telenovela “Floricienta”.

Allí, la personaje principal de la serie, cuyo nombre es Florencia, deseaba de que su admirador le regalase un ramo de flores amarillas.

¿Por qué se regalan ahora? Desde entonces a la actualidad, el regalar flores amarillas ha mutado un poco. De hecho, ahora el motivo por el cual se obsequian radica en la intención que tiene una persona de querer pasar el resto de su vida con su pareja.

¿Y los solteros? En el caso de aquellas personas que no tienen pareja, de igual manera pueden regalar un ramo de flores amarillas a algún ser querido.

