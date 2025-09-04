;

FOTO. “Perdió el fútbol”: la polémica reacción de Independiente tras el fallo de Conmebol que clasificó a la U en Copa Sudamericana

En línea con lo declarado por su presidente, Néstor Grindetti, el “Rojo” volvió a victimizarse tras la barbarie de Avellaneda.

Javier Catalán

“Perdió el fútbol”: la polémica reacción de Independiente tras el fallo de Conmebol que clasificó a la U en Copa Sudamericana

“Perdió el fútbol”: la polémica reacción de Independiente tras el fallo de Conmebol que clasificó a la U en Copa Sudamericana / Getty Images

El fallo entregado por la Conmebol tras la barbarie de Avellaneda promete ser histórico y podría sentar precedentes para futuros eventos de violencia en el fútbol sudamericano.

Finalmente, el ente rector decidió dar por clasificada a la Universidad de Chile a los cuartos de final, dejando a Independiente fuera, sobre lo cual ya reaccionaron en Argentina.

A través de sus redes sociales, el “Rojo” publicó una imagen con un texto que señalaba: Perdió el fútbol. Ganaron los violentos”, en la que se apreciaba a un hincha con gotas de sangre en su ropa.

Este mensaje sigue la línea propuesta por Néstor Grindetti, presidente del club transandino, quien desde el mismo día del partido ha sostenido que toda la culpa de lo sucedido recae en los hinchas de la Universidad de Chile.

De todas maneras, Independiente tendrá siete días para apelar la decisión de la Conmebol, por lo que esta historia podría extenderse aún más.

