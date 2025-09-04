;

Lluvia en Santiago: este es el “día clave” en que las precipitaciones volverían a la región Metropolitana

El frío marcará la mañana de lo que resta de semana en la capital, mientras que septiembre podría registrar los primeros chubascos del mes.

Juan Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno

Con una mínima cercana a los 3 grados comenzó este jueves 4 de septiembre en Santiago, jornada en la cual, pese al frío matinal, se esperan altas temperaturas.

Según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), la capital espera un día con cielos despejados y una máxima de hasta 21° C.

Sin embargo, la situación meteorológica podría ir cambiando de cara al fin de semana, ya que las lluvias podrían volver a Santiago.

El portal meteorológico Meteored indica que debido al debilitamiento del anticiclón del Pacífico, este se desplazará hacia el norte, lo cual permitiría a su vez el avance de un sistema frontal, aunque de carácter débil.

En detalle, Santiago tendrá un día de “nubes y claros” el viernes 5 de septiembre, nubosidad que se irá intensificando durante el fin de semana.

Debido a esto, existe la posibilidad de lluvias débiles en algunos sectores de Santiago, lo que se daría en horas de la noche del domingo 7 de septiembre.

