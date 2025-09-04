;

VIDEO. Detienen a mujer que insultó a José Antonio Kast y botó celular de uno de sus asesores en Curicó

La mujer intentó abalanzarse sobre el candidato, pero el equipo de seguridad la interceptó de inmediato. El hecho quedó grabado.

Ruth Cárcamo

Foto de José Antonio Kast: Agencia UNO

Este miércoles se detuvo a una mujer tras botar al suelo el teléfono celular de un asesor del equipo del candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, en Curicó.

El hecho ocurrió alrededor de las 17:00 horas en el centro de la ciudad, donde el aspirante a La Moneda se puso a conversar con un medio local luego de terminar de almorzar en un restaurante.

Fue en ese momento cuando una mujer se acercó gritando improperios en contra del candidato de ultraderecha. Incluso intentó abalanzarse sobre él, pero el equipo de seguridad la interceptó de inmediato.

Lanza celular de asesor de José Antonio Kast

Sin embargo, lanzó al suelo el celular de un asesor del equipo de José Antonio Kast, mientras este estaba grabando la situación.

Ante esto, se procedió a la detención de la mujer, la cual cuenta con antecedentes por desórdenes y falta a la autoridad, consignó Meganoticias. De acuerdo a VLN, ella es conocida por insultar a candidatos presidenciales.

Revisa aquí el video de lo sucedido:

