“La persona aparentemente pierde el equilibrio”: informe de la Seremi de Salud entrega detalles de fatal accidente en el Monumental / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Durante la jornada de ayer lunes, personal de la Seremi de Salud se presentó en el Estadio Monumental para fiscalizar las condiciones de seguridad del recinto tras el fallecimiento de un hincha de Colo Colo durante el desarrollo del Superclásico.

La orgánica abrió un sumario sanitario contra el elenco albo, todo luego de analizar las cámaras de seguridad del recinto para entender lo ocurrido.

Según el informe de la Seremi de Salud, el cual difundió T13, remarcó que pese a la existencia del alambre de púas en la reja, “se observa que la persona sube y transita sin problemas por las estructuras antes señaladas”.

Al momento de consignar lo observado, el texto plantea que “momentos antes de caer, aparentemente la persona pierde el equilibrio y cae de a lo menos cuatro metros de altura", comentaron, junto con advertir que en el sector del accidente había 30 guardias.

La Seremi de Salud cuestionó que Colo Colo no haya tomado medidas respecto a análisis psicosocial a trabajadores involucrados directa o indirectamente en el hecho, junto con advertir que se debe implementar “un sistema que impida que las personas suban a las estructuras, para evitar futuros accidentes y daños a personas”.

A la espera de los descargos de la directiva alba, el club arriesga castigo con una multa que puede fluctuar entre 0,1 y 1.000 UTM (de casi $7.000 a sobre 69 millones de pesos).