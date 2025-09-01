Durante la jornada de este lunes, Universidad de Concepción cerró por todo lo alto la fecha 23 de la Primera B.

El “campanil” venció por la cuenta mínima a Deportes Recoleta y se puso a solo un punto del puntero del certamen, Deportes Copiapó.

En el duelo jugado en el Estadio Ester Roa Rebolledo, el encargado de abrir el marcador para los locales fue Mateo Levato (31′), quien remató de cabeza un preciso centro de Harol Salgado.

Con este triunfo, Universidad de Concepción escaló hasta la segunda posición de la Primera B con 39 puntos, quedando a solo uno de Deportes Copiapó. Por su parte, Recoleta cedió terreno en la parte alta, ubicándose en la octava posición con 32 unidades.