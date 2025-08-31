Santiago Wanderers no consigue sacar ventaja ante Rangers y cede el liderato en la Primera B

Santiago Wanderers y Rangers fueron los encargados de abrir la jornada sabatina de la fecha 23 de la Primera B.

En el duelo disputado en el Estadio Lucio Fariña de Quillota, donde el “Decano” ofició de local, los porteños no lograron superar a los sureños y terminaron empatando sin goles, dejando escapar la opción de alcanzar a Deportes Copiapó en la cima de la tabla.

En un encuentro con escasas emociones, fueron los “Caturros” quienes controlaron la posesión del balón, aunque sin poder transformarla en ocasiones claras de peligro.

Con el 0-0, Santiago Wanderers cede terreno en su lucha por el ascenso directo, quedando con 38 puntos, a dos del líder Deportes Copiapó. En tanto, Rangers se ubica en la novena posición con 30 unidades.

En la próxima fecha, el “Decano” volverá a Quillota, esta vez como visitante frente a San Luis, mientras que los “Piducanos” recibirán a la Universidad de Concepción.