;

Santiago Wanderers no consigue sacar ventaja ante Rangers y cede el liderato en la Primera B

Con el empate del “Decano”, Deportes Copiapó quedó solo en la cima del ascenso.

Javier Catalán

Foto: @wanderersoficial

Foto: @wanderersoficial

Santiago Wanderers y Rangers fueron los encargados de abrir la jornada sabatina de la fecha 23 de la Primera B.

En el duelo disputado en el Estadio Lucio Fariña de Quillota, donde el “Decano” ofició de local, los porteños no lograron superar a los sureños y terminaron empatando sin goles, dejando escapar la opción de alcanzar a Deportes Copiapó en la cima de la tabla.

En un encuentro con escasas emociones, fueron los “Caturros” quienes controlaron la posesión del balón, aunque sin poder transformarla en ocasiones claras de peligro.

Revisa también:

ADN

Con el 0-0, Santiago Wanderers cede terreno en su lucha por el ascenso directo, quedando con 38 puntos, a dos del líder Deportes Copiapó. En tanto, Rangers se ubica en la novena posición con 30 unidades.

En la próxima fecha, el “Decano” volverá a Quillota, esta vez como visitante frente a San Luis, mientras que los “Piducanos” recibirán a la Universidad de Concepción.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad