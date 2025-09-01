;

Teleférico Valparaíso–Placilla da un paso clave: qué viene y en que año podría operar

El proyecto apunta a aliviar la congestión, integrar mejor el transporte con el plan de Valparaíso y usar energías limpias.

El anhelado teleférico que conectará el plan de Valparaíso con Placilla de Peñuelas dio un salto decisivo: el Ministerio de Obras Públicas publicó las bases y plazos para licitar el Estudio de Anteproyecto Teleférico Valparaíso, con una inversión de $1.341 millones. El estudio definirá trazado, exigencias técnicas y factibilidad, y “sienta las bases para su futura construcción”, señalaron las autoridades.

Desde el municipio porteño destacan que Placilla es estratégica para el desarrollo de la comuna y que la actual administración se propuso mejorar la vida de sus vecinos, dejando atrás la idea de “patio trasero”. Un sistema por cable que acerque Placilla a los cerros y al plan podría aliviar la congestión, integrar mejor con el transporte público y activar empleo y turismo.

El diputado Luis Cuello (PC), impulsor de la iniciativa desde 2023, recordó que ese año propuso el proyecto al MOP y aseguró financiamiento del estudio de prefactibilidad vía Ley de Presupuestos 2024. Ahora, con la licitación del anteproyecto en marcha, proyecta el siguiente calendario: recepción de ofertas hasta diciembre y adjudicación a más tardar en febrero. Si los plazos se cumplen, la licitación de obras podría ocurrir a fines de 2026 y el servicio operaría hacia 2029. Según el parlamentario, el diseño contemplaría energías limpias y una capacidad de hasta 4.000 pasajeros por hora, como modelo de movilidad sustentable, conisgna La Estrella de Valparaíso.

No obstante, hubo espacio para la cautela. El diputado Andrés Celis (RN) valoró que el anuncio “abre una puerta de esperanza”, pero advirtió “escepticismo” por la historia de proyectos que “quedan en el papel” en Valparaíso. Llamó a garantizar transparencia y eficiencia en cada etapa y a complementar el teleférico con un plan integral de transporte que conecte efectivamente el plan, los cerros y la zona alta.

Desde la comunidad, Rubén Meza, dirigente de Placilla, celebró el avance y remarcó que los vecinos ven en el teleférico la solución estructural al déficit de transporte, dado que “los caminos, carreteras e ingresos a Valparaíso hoy son muy débiles”.

Según Cuello, el cronograma “refleja el compromiso del Gobierno por acelerar la inversión pública”, con ejecución presupuestaria récord del MOP en el primer semestre de 2025. De concretarse, el teleférico sería una pieza nueva y masiva de conectividad para una zona que crece en población y demanda de servicios, y podría convertirse en referente nacional de transporte urbano por cable.

