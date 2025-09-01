;

Por posibles rencillas previas: qué se sabe sobre el adolescente de 16 años asesinado en Pudahuel

El menor de edad fue baleado en la cabeza durante la noche del domingo, falleciendo en un recinto asistencial.

Juan Castillo

Richard Jiménez

Agencia Uno

Agencia Uno

Un adolescente de 16 años murió en la comuna de Pudahuel tras ser baleado por desconocidos en horas de la noche del pasado domingo 31 de agosto.

La víctima caminaba junto a un amigo por la intersección de calles Casiopea con Ara, cuando se encontraron con dos sujetos.

Por motivos que están siendo investigados, los desconocidos abrieron fuego contra los dos jóvenes, quienes recibieron diversos impactos de bala.

El menor de edad fue baleado en la cabeza, y pese a ser trasladado a un recinto asistencial, murió. En tanto, su amigo de 19 años y quien relató todo lo sucedido a personal policial, fue baleado en una de sus piernas, quedando fuera de riesgo vital.

Por posibles rencillas previas

En su declaración, el joven de 19 años que sobrevivió a este ataque homicida relató que previamente habían tenido rencillas con los agresores.

Por este motivo, personal policial se encuentra indagando el hecho para establecer la dinámica de lo sucedido y dar con los responsables de este crimen.

