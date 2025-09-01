;

FOTOS. Conoce el cielo más oscuro del mundo: atrae a cientos de astrónomos y turistas cada año

Para proteger los cielos, los locales cortan la electricidad a las 23:00 horas.

Javiera Rivera

Conoce el cielo más oscuro del mundo: atrae a cientos de astrónomos y turistas cada año

Conoce el cielo más oscuro del mundo: atrae a cientos de astrónomos y turistas cada año / Kieran Stone

En Hanle, un remoto pueblo del Himalaya, los cielos son tan oscuros que puedes ver la Vía Láctea a simple vista. Y es por ello, que este destino en la India se ha convertido en un paraíso para astrónomos y viajeros.

Situado a 5.290 metros sobre el nivel del mar, Hanle tiene 270 noches despejadas al año. Según Dorje Angchuk, ingeniero a cargo del Observatorio Astronómico de Hanle, la zona alcanza “el nivel más oscuro en la escala de Bortle”.

Además, desde 2022, la creación de la Reserva de Cielo Oscuro de Hanle (HDSR) ha impulsado el astroturismo: homestays, guías locales y telescopios fijos permiten a los visitantes vivir una experiencia única bajo un cielo estrellado.

Revisa también

ADN

Cómo visitar Hanle

  • Mejor época: junio a septiembre, preferentemente durante la Luna nueva.
  • Acceso: vuelo Delhi-Leh, luego bus o taxi compartido; se requiere permiso especial.
  • Hospedaje: Hanle Lodge o Pole Star; la mayoría son casas familiares.
  • Actividades: observación astronómica, visitas al monasterio y caminatas al observatorio en Monte Digpa Ratsa Ri.

Para proteger los cielos, los locales apagan luces al anochecer y cortan la electricidad a las 23:00. Además, usan cortinas blackout y bombillas cálidas para reducir la contaminación lumínica.

ADN

Hanle, India. / prabhjits

ADN

Copyright by Siripong Kaewla-iad

ADN

teddybearpicnic

ADN

Pallava Bagla

