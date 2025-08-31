;

Daniel Vilches honra el último deseo de su esposa “Mechita”

El humorista nacional relató con emoción la petición que Mercedes Pineda expresó antes de fallecer, vinculada a la ciudad que marcó su vida familiar.

Verónica Villalobos

Santiago

El comediante Daniel Vilches atraviesa un duro proceso de duelo tras la partida de su esposa Mercedes Pineda, conocida cariñosamente como “Mechita”, con quien compartió más de cuatro décadas de matrimonio.

En medio del dolor, el artista reveló el último deseo que ella le manifestó: ser despedida en Arica, lugar al que estaba profundamente unida.

“Mechita me dijo: ‘El día que a mí me pase algo, yo quiero morir en Arica’. Y dijo y hecho… Estoy tranquilo porque ella vino a morir donde le correspondía, al lado de su familia, sus hijos y sus nietos”, expresó Vilches en conversación con Las Últimas Noticias.

El comediante relató que, pese al vacío que deja su compañera de vida, ha encontrado apoyo en el cariño de sus amistades y en la compañía de sus seres cercanos.

Reuniones, paseos y visitas lo han ayudado a sobrellevar la tristeza y a mantener viva la memoria de quien fue su compañera inseparable.

