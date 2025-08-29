Seis exfutbolistas que jugaron en Colo Colo y la U dan su veredicto en la previa al Superclásico: “Los azules llegan mejor” / Agencia Uno

Colo Colo y la U de Chile se medirán este domingo en una nueva edición del Superclásico del fútbol chileno.

Al respecto, en ADN Deportes anticipamos el encuentro con seis exjugadores cuya particularidad radica en que defendieron tanto la camiseta alba como la azul.

En la charla, eso sí, todos coincidieron en una cosa: el mejor momento de la U de Chile con miras al Superclásico.

“Llega mejor la U, futbolísticamente con un ritmo de competencia más alto, con un sistema más consolidado y una idea de juego más clara, aunque con un bajón por lo que pasó con su barra, pero Colo Colo siempre en el Monumental se hace muy grande y respeta su casa”, dijo el exlateral Roberto Cereceda, que jugó por los albos de 2007 a 2011 y con los azules de 2012 a 2015.

“Los clásicos se viven con gran pasión, genera un ambiente de intensa emoción y una expectativa especial. Los dos equipos necesitan ganar: la U, para mantener la posibilidad de acortar distancia a Coquimbo Unido; y Colo Colo, por su centenario y hace muchas fechas que no ganan”, reflexionó el otrora volante Fabián Guevara, emblema de la U entre 1992 y 1994, pero que también jugó por el “Cacique” entre 1996 y 1997.

“Futbolísticamente, llega mejor la U, pero tampoco te da una garantía de que las cosas las tiene fáciles. Nadie quiere perder, todos tienden a mejorar el rendimiento. Colo Colo necesita más el triunfo para salir de la debacle en que está metido, pero es un partido muy difícil. Ojalá se dediquen a jugar más que a reclamar”, apuntó de cara al Superclásico del domingo el exdelantero Miguel Ángel Gamboa, que estuvo en Colo Colo entre 1974 y 1974; y con la camiseta de la U entre 1981 y 1982.

Más respaldo a la U de Chile

Otros que defendieron a ambos clubes, en conversación con ADN Deportes, remarcaron que, más allá del presente de los dos equipos, también las condiciones de un Superclásico son aparte.

“Llega un poquito mejor la U, por su presente y su idea de juego, los jugadores creen en la idea del entrenador, pero un clásico es un partido distinto”, advirtió el exmediocampista Ramón Fernández, que jugó por la U de Chile entre 2013 y 2014, además de defender a Colo Colo entre 2016 y 2017.

“La U llega mejor en lo deportivo, Colo Colo no llega en óptimas condiciones con todas las cosas que han pasado, pero en estos clásicos, el favorito a veces pierde. La U está haciendo mejor las cosas, pero el que haga las cosas bien en la cancha saldrá airoso”, señaló Sergio Salgado, exatacante de Colo Colo entre 1989 y 1991 y que también estuvo con la U de Chile en 1992.

“La U llega mejor por todo lo que hizo con Independiente con la intensidad que mostró y un Assadi que está mejor que en el clásico anterior. Colo Colo no jugó bien el clásico ante la UC, pero en el clásico anterior con la U hizo un buen primer tiempo, presionando arriba. Si es por lo que han hecho en los últimos partidos, la U llega mucho mejor”, concluyó Marcelo Vega, otro exvolante con pasado en ambos clubes: fue parte del “Cacique” entre 1993 y 1995, cerrando su carrera con los azules en 2003.