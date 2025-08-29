;

Influencer brasileña sufre hipotermia tras sesión de fotos en bikini en la nieve de Bariloche

La creadora de contenidos fue trasladada a un centro médico.

Javiera Rivera

Influencer brasileña sufre hipotermia tras sesión de fotos en bikini en la nieve de Bariloche

La modelo fitness Karol Rosalin preocupó a sus seguidores luego de ser hospitalizada de urgencia, tras realizar una arriesgada sesión de fotos en traje de baño en plena nieve de Bariloche, Argentina.

La influencer, reconocida en redes sociales por sus publicaciones de entrenamiento y estilo de vida saludable, viajó hasta las montañas argentinas donde las temperaturas marcaban cerca de -5°C.

Fue allí donde decidió posar en bikini, gesto que rápidamente se viralizó en Instagram. Sin embargo, lo que parecía una divertida experiencia terminó complicándose.

La influencer relató que comenzó a perder sensibilidad en sus extremidades y presentó síntomas de hipotermia. “La sensación era como estar encerrada en un congelador”, confesó.

Revisa también

ADN

Ante el malestar, Rosalin fue trasladada a un centro asistencial, donde recibió atención médica para estabilizarla.

Horas más tarde, tranquilizó a sus más de dos millones de seguidores: “Ya estoy recuperada, mis amores. Gracias por la preocupación”.

Karol Rosalin, de 26 años y originaria de Sao Paulo, no es ajena a la exposición mediática. Hace unos meses fue noticia internacional tras ser destacada por un concurso de inteligencia artificial que la catalogó como la mujer con el “cuerpo fitness perfecto”.

ADN

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad