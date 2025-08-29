Influencer brasileña sufre hipotermia tras sesión de fotos en bikini en la nieve de Bariloche

La modelo fitness Karol Rosalin preocupó a sus seguidores luego de ser hospitalizada de urgencia, tras realizar una arriesgada sesión de fotos en traje de baño en plena nieve de Bariloche, Argentina.

La influencer, reconocida en redes sociales por sus publicaciones de entrenamiento y estilo de vida saludable, viajó hasta las montañas argentinas donde las temperaturas marcaban cerca de -5°C.

Fue allí donde decidió posar en bikini, gesto que rápidamente se viralizó en Instagram. Sin embargo, lo que parecía una divertida experiencia terminó complicándose.

La influencer relató que comenzó a perder sensibilidad en sus extremidades y presentó síntomas de hipotermia. “La sensación era como estar encerrada en un congelador”, confesó.

Ante el malestar, Rosalin fue trasladada a un centro asistencial, donde recibió atención médica para estabilizarla.

Horas más tarde, tranquilizó a sus más de dos millones de seguidores: “Ya estoy recuperada, mis amores. Gracias por la preocupación”.

Karol Rosalin, de 26 años y originaria de Sao Paulo, no es ajena a la exposición mediática. Hace unos meses fue noticia internacional tras ser destacada por un concurso de inteligencia artificial que la catalogó como la mujer con el “cuerpo fitness perfecto”.