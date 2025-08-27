De menos a más: Tabilo cae ante un sólido Zverev y el US Open 2025 se queda sin chilenos / CHARLY TRIBALLEAU

Durante la madrugada de este miércoles se terminó rápidamente la participación del tenis chileno en el US Open 2025 tras la derrota de Alejandro Tabilo a manos del alemán Alexander Zverev.

El inicio de partido en el imponente Arthur Ashe Stadium fue absolutamente desconcertante para el chileno, que se vio falto de ritmo y muy blando en sus tiros, cuestión de la que el alemán sacó rápido provecho.

Fue así como Alexander Zverev le quebró al nacional en su primer turno de saque y con otro break posterior selló un sencillo 6/2 a su favor.

First set goes to Zverev 6-2 👉 pic.twitter.com/zm2YRgRLbk — US Open Tennis (@usopen) August 27, 2025

Sin embargo, tras aquel mal primer set, Alejandro Tabilo mostró otra actitud y mejoró mucho tanto su juego de servicio como su golpe plano con la zurda.

¡🇨🇱 Tabilo soltó la derecha! 🔥



📺 Mirá el #USOpen en el Plan Premium de Disney+. pic.twitter.com/fD6f60yRKG — ESPN Tenis (@ESPNtenis) August 27, 2025

Así las cosas, el nacido en Toronto se las arregló para impedir que el europeo le generase chances de quiebre y hasta dispuso de un punto de set en el 6/5, pero con el saque de Zverev.

De ahí en más, el 3 del mundo fue implacable con su servicio, enviando el parcial al tie break, donde se impuso por un claro 7-4.

La tónica se mantuvo en el tercer set, con ambos jugadores manteniéndose sólidos en sus respectivos turnos de servicio. Sin embargo, en el décimo juego, Alexander Zverev logró el break para el 6/4 con el que selló su triunfo luego de 2 horas y 7 minutos de juego.

Tras quedar eliminado del US Open 2025, el siguiente desafío de Alejandro Tabilo será la próxima semana en Asia, donde está anotado para jugar el Challenger de Shanghai.