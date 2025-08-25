“Por respeto al club y sus hinchas...”: Agente de Jorge Almirón revela importante gesto del DT en su salida de Colo Colo

Jorge Almirón ya dejó de ser el técnico de Colo Colo. Tras llegar a un acuerdo con la dirigencia de Blanco y Negro, el estratega argentino firmó su finiquito con los albos y puso término de manera definitiva a su estadía en el Estadio Monumental.

A pocos días de oficializarse su partida, Pablo del Río, agente de Almirón, entregó detalles de la salida del entrenador trasandino y precisó el momento que condenó su proceso al mando del “Cacique”.

“Hasta el último día Jorge siempre se brindó al máximo. Es un agradecido a la gente que confió en él, al club, al plantel y a todos los colocolinos”, comenzó declarando en diálogo con La Tercera.

Consultado sobre la abrupta caída que tuvo el equipo tras un año exitoso, el representante fue categórico: “Ni el más pesimista de los colocolinos ni el más exitista hincha del equipo contrario podía imaginarse que podía pasar lo que pasó, pero el fútbol tiene estas cosas”.

En esa línea, el agente reconoció que la tragedia del 10 de abril marcó un antes y un después. “A partir de ahí, algo se rompió y el equipo lo sintió. Queda la sensación de que las cosas hubiesen sido distintas si nada hubiese pasado esa noche”, afirmó.

El gesto de Jorge Almirón para sellar su salida de Colo Colo

Por otro lado, Pablo del Río abordó los términos que marcaron la partida del DT y su relación con Aníbal Mosa. “Jorge siempre va a estar agradecido a la gente que confió en él. Ya forma parte del pasado. Jorge siempre le va a estar agradecido a Colo Colo y a un país que siempre lo hizo sentir como en su casa”, indicó.

Sobre los jugadores albos, agregó que “el plantel siempre se entregó al máximo, dio lo mejor y Jorge lo valora. Aun en los peores momentos Jorge siempre trató de defender y cuidar la integridad y la imagen de los jugadores y del club, entendiendo la caja de resonancia que significa dirigir a un club grande”.

Para cerrar, el agente de Jorge Almirón afirmó que al técnico le recomendaron demandar a Colo Colo por Ley Karin, pero desistió de la idea por respeto al club. “Siempre sostuve que no era un tema económico. Post decisión del presidente y parte del directorio de despedirlo, varios abogados especialistas en derecho laboral le aconsejaron acogerse a la Ley Karin", reconoció.

“Tenía pruebas suficientes y todos los argumentos necesarios para exigir cobrar la totalidad de su contrato más una indemnización. Sin embargo, por respeto al club y a sus hinchas decidió no hacerlo, rescindiendo contrato unos meses después y resignando más de dos millones de dólares", concluyó Del Río.