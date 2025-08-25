Después de varios meses de sequía, el chileno Víctor Dávila volvió al gol este domingo en el triunfo del América por 4-2 ante Atlas en el marco de la sexta fecha del Torneo de Apertura de la Liga MX.

A los 90+6′, cuando el partido ya estaba casi sentenciado, el delantero nacional se encargó de anotar la cuarta cifra de las “Águilas” mediante un lanzamiento penal que fue desviado en primera instancia por el portero Camilo Vargas.

A pesar de la reacción del arquero colombiano, Dávila estuvo atento para capturar el rebote y así enviar el balón al fondo de las redes, sentenciando el 4-2 definitivo para los dirigidos por André Jardine en su visita al Estadio Jalisco.

De esta manera, el formado en Huachipato volvió a convertir luego de cuatro meses con la camiseta del América. Su última anotación había sido en abril de este año, cuando aportó un doblete en la victoria sobre Mazatlán por el Clausura de la Liga MX.

Con este resultado, la escuadra donde también milita el chileno Igor Lichnovsky se ubicó en el segundo lugar de la tabla con 14 puntos, misma cantidad que posee Cruz Azul y a solo una unidad del líder Monterrey.

Revisa el gol de Víctor Dávila en el América