“No puedo estar en este equipo”: Futbolista de Independiente decide volver a Chile tras los incidentes ante la U
La jugadora chilena de futsal, Emily Muñoz, puso fin a su vínculo con la institución argentina por los violentos hechos ocurridos en Avellaneda.
Los graves incidentes ocurridos durante el partido entre Independiente y Universidad de Chile, correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, siguen generando repercusiones en ambos equipos.
Esta vez, Emily Muñoz, jugadora chilena de futsal formada en los azules y que jugaba en el club argentino, decidió abandonar la institución de Avellaneda tras los violentos hechos vividos el pasado miércoles en el Estadio Libertadores de América.
“Estaba conversando con mis compañeras, un tema de mi equipo, y mi polola me llamó. Ahí me contó y la verdad es que quedé con tragedia, muy mal, angustiada por los cabros", declaró la futbolista nacional en diálogo con Redgol.
Respecto a las razones por las que decidió romper su vínculo con Independiente, donde arribó en abril de este año, la jugadora explicó: “Me dije a mí misma, ‘no puedo estar en este equipo’. Al otro día, hablé con el dirigente de Independiente y lo entendió”.
“No quería que yo estuviera en un lugar donde no quería. Me fui a despedir del equipo, porque habíamos armado un buen grupo, pero lo que sucedió es más grande", añadió Muñoz.
Finalmente, la futbolista indicó: “La U es mi familia”. De acuerdo al citado medio, la deportista de 23 años ya compró su pasaje de regreso a nuestro país para encontrar un nuevo club y así poder continuar con su carrera.