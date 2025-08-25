;

Informe alerta por ingreso de exmilitares extranjeros a Chile y posible vínculo con crimen organizado

Entre 2024 y junio de 2025 ingresaron a Chile 45 personas con formación militar o policial provenientes de Venezuela, Colombia y República Dominicana.

Nelson Quiroz

Informe alerta por ingreso de exmilitares extranjeros a Chile y posible vínculo con crimen organizado

Un reciente informe de la Unidad de Coordinación Estratégica de la Macrozona Norte (UCE) encendió las alarmas respecto al ingreso de exmilitares y expolicías extranjeros al país.

Según el documento, recogido por Informe Especial de TVN, entre 2024 y junio de 2025 entraron a Chile 45 personas con formación en fuerzas armadas o policiales de Venezuela, Colombia y República Dominicana.

ADN

En Oberaudorf se controla el paso fronterizo entre Alemania y Austria / picture alliance

La mayoría corresponde a desertores de instituciones venezolanas, con 37 casos registrados, mientras que siete provienen de Colombia y uno de República Dominicana. Entre ellos figuran antiguos integrantes de la guardia presidencial de Nicolás Maduro, de la división contra el crimen organizado y de unidades estratégicas de inteligencia, lo que genera inquietud por su nivel de preparación en armas y tácticas militares.

Revisa también

ADN

Del total, según el citado medio, solo uno solicitó asilo político: un exintegrante de la guardia presidencial bolivariana. Otros, como Frank Ramos Figueroa, vinculado a la Dirección contra la Delincuencia Organizada, y Brayan Escalona Velandia junto a Jessica Castellano Carrillo, ligados a la policía estratégica, aparecen en la lista. El único dominicano identificado es José Torres Ascencio, exmiembro de la Fuerza Aérea de su país.

El reporte advierte que estos exuniformados podrían estar buscando rehacer sus vidas en Chile, pero también insertarse en organizaciones delictivas. Por ello, la UCE recomienda mantener un monitoreo permanente, considerando que poseen conocimiento avanzado en armas, explosivos y técnicas de compartimentaje útiles para operaciones criminales, como secuestros o extorsiones.

La preocupación no es infundada. En diciembre de 2023, fue detenido en Chile Ansoni Morales Juárez, exintegrante del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) de la Guardia Nacional venezolana, acusado de múltiples secuestros en distintas ciudades. Detrás de esa red estaría Adrián Gamez Espinol, alias “El Turco”, detenido en Estados Unidos y señalado como autor intelectual del secuestro con homicidio del exteniente Ronald Ojeda.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad