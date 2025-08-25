Informe alerta por ingreso de exmilitares extranjeros a Chile y posible vínculo con crimen organizado

Un reciente informe de la Unidad de Coordinación Estratégica de la Macrozona Norte (UCE) encendió las alarmas respecto al ingreso de exmilitares y expolicías extranjeros al país.

Según el documento, recogido por Informe Especial de TVN, entre 2024 y junio de 2025 entraron a Chile 45 personas con formación en fuerzas armadas o policiales de Venezuela, Colombia y República Dominicana.

La mayoría corresponde a desertores de instituciones venezolanas, con 37 casos registrados, mientras que siete provienen de Colombia y uno de República Dominicana. Entre ellos figuran antiguos integrantes de la guardia presidencial de Nicolás Maduro, de la división contra el crimen organizado y de unidades estratégicas de inteligencia, lo que genera inquietud por su nivel de preparación en armas y tácticas militares.

Del total, según el citado medio, solo uno solicitó asilo político: un exintegrante de la guardia presidencial bolivariana. Otros, como Frank Ramos Figueroa, vinculado a la Dirección contra la Delincuencia Organizada, y Brayan Escalona Velandia junto a Jessica Castellano Carrillo, ligados a la policía estratégica, aparecen en la lista. El único dominicano identificado es José Torres Ascencio, exmiembro de la Fuerza Aérea de su país.

El reporte advierte que estos exuniformados podrían estar buscando rehacer sus vidas en Chile, pero también insertarse en organizaciones delictivas. Por ello, la UCE recomienda mantener un monitoreo permanente, considerando que poseen conocimiento avanzado en armas, explosivos y técnicas de compartimentaje útiles para operaciones criminales, como secuestros o extorsiones.

La preocupación no es infundada. En diciembre de 2023, fue detenido en Chile Ansoni Morales Juárez, exintegrante del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) de la Guardia Nacional venezolana, acusado de múltiples secuestros en distintas ciudades. Detrás de esa red estaría Adrián Gamez Espinol, alias “El Turco”, detenido en Estados Unidos y señalado como autor intelectual del secuestro con homicidio del exteniente Ronald Ojeda.