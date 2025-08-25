Corazones al público, duras críticas al umpire y raqueta destrozada: el show de Daniil Medvedev tras su eliminación en el US Open / CHARLY TRIBALLEAU

El cierre de la primera jornada del US Open tuvo un partido, cuando menos, insólito entre el ruso Daniil Medvedev y el francés Benjamín Bonzi.

El galo aprovechó las debilidades del moscovita, llevándose los dos primeros sets por 6/3 y 7/5.

En el décimo juego del tercer set, con Benjamín Bonzi disponiendo de un match point a su favor, se disponía a sacar cuando, de manera insólita, un fotógrafo entró a la cancha.

Ante esto, el umpire Greg Allensworth determinó que el francés tenía que sacar de nuevo, lo que desató la furia de Daniil Medvedev.

“Chicos, se quiere ir. Le pagan por partido, no por hora”, remarcó el ruso ante las cámaras, todo ante las pifias del público, en una discusión que paralizó el juego por 10 minutos.

¡INSÓLITO LO QUE PASÓ EN EL MATCH POINT Y LA FURIA DE MEDVEDEV CONTRA EL UMPIRE! 👀😱



August 25, 2025

Tras ello, el ruso no solo quebró el saque de Bonzi, sino que llevó el tercer set al tie break, donde ganó 7-5 y luego arrasó con el francés, que acusó el golpe psicológico, cediendo el cuarto set por 6/0.

Medvedev salvó un match point, quebró ¡y así lo festejó el público! 🤯👏



August 25, 2025

Sin embargo, en el quinto y definitivo set, ya pasada la medianoche en Nueva York, ambos jugadores se quebraron mutuamente el servicio en dos ocasiones.

Aun así, Benjamín Bonzi logró el break definitivo para el 6/4 con el que eliminó al ruso en primera ronda de un Grand Slam por segundo torneo consecutivo, considerando que ya lo había hecho en Wimbledon.

Tras su temprana salida del US Open, descargó su frustración haciendo añicos su raqueta.

Ahora, al momento de explicar lo ocurrido con el fotógrafo, se mostró tranquilo. "Cada vez que hay un ruido en las gradas entre saques, nunca se repite el primero, pero bueno, eso me ayudó a volver al partido. Fue un momento divertido. No estaba enojado con el fotógrafo, sino con la decisión. Sé que me van a poner una multa, pero esto es así“, dijo Daniil Medvedev en conferencia de prensa.