;

VIDEOS. Corazones al público, duras críticas al umpire y raqueta destrozada: el show de Daniil Medvedev tras su eliminación en el US Open

El ruso se indignó cuando un fotógrafo entró a la cancha durante un match point en contra en el tercer, revirtió el marcador y llegó hasta el quinto, pero igualmente perdió ante Benjamín Bonzi.

Carlos Madariaga

Corazones al público, duras críticas al umpire y raqueta destrozada: el show de Daniil Medvedev tras su eliminación en el US Open

Corazones al público, duras críticas al umpire y raqueta destrozada: el show de Daniil Medvedev tras su eliminación en el US Open / CHARLY TRIBALLEAU

El cierre de la primera jornada del US Open tuvo un partido, cuando menos, insólito entre el ruso Daniil Medvedev y el francés Benjamín Bonzi.

El galo aprovechó las debilidades del moscovita, llevándose los dos primeros sets por 6/3 y 7/5.

Revisa también:

ADN

En el décimo juego del tercer set, con Benjamín Bonzi disponiendo de un match point a su favor, se disponía a sacar cuando, de manera insólita, un fotógrafo entró a la cancha.

Ante esto, el umpire Greg Allensworth determinó que el francés tenía que sacar de nuevo, lo que desató la furia de Daniil Medvedev.

“Chicos, se quiere ir. Le pagan por partido, no por hora”, remarcó el ruso ante las cámaras, todo ante las pifias del público, en una discusión que paralizó el juego por 10 minutos.

Tras ello, el ruso no solo quebró el saque de Bonzi, sino que llevó el tercer set al tie break, donde ganó 7-5 y luego arrasó con el francés, que acusó el golpe psicológico, cediendo el cuarto set por 6/0.

Sin embargo, en el quinto y definitivo set, ya pasada la medianoche en Nueva York, ambos jugadores se quebraron mutuamente el servicio en dos ocasiones.

Aun así, Benjamín Bonzi logró el break definitivo para el 6/4 con el que eliminó al ruso en primera ronda de un Grand Slam por segundo torneo consecutivo, considerando que ya lo había hecho en Wimbledon.

Tras su temprana salida del US Open, descargó su frustración haciendo añicos su raqueta.

Ahora, al momento de explicar lo ocurrido con el fotógrafo, se mostró tranquilo. "Cada vez que hay un ruido en las gradas entre saques, nunca se repite el primero, pero bueno, eso me ayudó a volver al partido. Fue un momento divertido. No estaba enojado con el fotógrafo, sino con la decisión. Sé que me van a poner una multa, pero esto es así“, dijo Daniil Medvedev en conferencia de prensa.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad