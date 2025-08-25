Ataque de delincuentes armados: video registra la violenta encerrona al relator deportivo Ernesto Díaz Correa

El relator deportivo Ernesto Díaz Correa, conocido por su estilo inconfundible en las transmisiones de fútbol, denunció a través de un video en su cuenta de Instagram la violenta encerrona que sufrió la noche del domingo en la comuna de San Bernardo.

En la grabación, publicada desde la comisaría local, el comunicador contó lo sucedido: “Estoy acá en la comisaría de San Bernardo porque me acaban de hacer una encerrona y me llevaron mi auto Mazda 6 blanco del 2020″.

“Eran tres delincuentes con pistola, armados, y tuve que entregar el celular, estoy sin llaves y sin auto”, relató visiblemente afectado, pidiendo a sus seguidores difundir el hecho en redes sociales.

Según los primeros antecedentes, el asalto ocurrió cerca de las 23:00 horas en avenida Colón, mientras el relator esperaba a su hijo en una parada de microbuses. En ese momento, fue interceptado por tres sujetos que se movilizaban en un Chevrolet Spark, quienes lo intimidaron con armas de fuego y se llevaron su vehículo junto a sus pertenencias.

El hijo de Díaz, testigo directo de la escena, logró registrar parte de lo ocurrido en un video que circula en redes sociales. Tras el ataque, el comunicador acudió de inmediato a Carabineros para formalizar la denuncia.

Horas más tarde, la policía confirmó que el automóvil fue recuperado alrededor de las 03:30 de la madrugada de este lunes, aunque no se entregaron mayores detalles sobre la detención de los responsables.