Más de cinco mil clientes denuncian cobros excesivos en cuentas de luz: SEC ordena suspender facturación

La autoridad no descarta aplicar sanciones a la empresa distribuidora.

Javiera Rivera

La Compañía General de Electricidad (CGE) enfrenta una ola de denuncias por supuestos cobros excesivos en las cuentas de luz de sus clientes.

Según datos de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), ya se han recibido más de 5.000 reclamos a nivel nacional.

Los afectados aseguran que sus boletas llegaron con montos fuera de todo rango de consumo habitual. Incluso, en algunos casos, las cuentas superaron el millón 800 mil pesos.

Ante la magnitud de las denuncias, la SEC instruyó a CGE a suspender la facturación de los clientes afectados y abrió una investigación para determinar las causas de las inconsistencias.

Además, el organismo precisó que ya se detectaron 109 casos con consumos no registrados que la empresa intentaba cobrar, acción que quedó paralizada mientras se revisa caso por caso.

La autoridad no descarta aplicar sanciones a la empresa distribuidora, en caso de confirmarse irregularidades en la lectura de medidores o en la aplicación de facturación provisoria.

El Ejecutivo también anunció que exigirá respuestas a la compañía, debido a que la cifra de afectados sigue en aumento y podría continuar creciendo en los próximos días.

