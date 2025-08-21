Cambio de gabinete en VIVO| sigue en directo la ceremonia de cambio de ministros encabezada por el Presidente Gabriel Boric

El gabinete del Presidente Gabriel Boric registró esta mañana una nueva salida: Mario Marcel (Ind.-exPS) dejó el Ministerio de Hacienda, a casi siete meses del término del actual gobierno. La cartera queda a la espera de definición de reemplazo mientras el Ejecutivo ordena su equipo de cara a la última etapa del período.

La salida del exjefe de la billetera fiscal ocurre en un contexto de ajustes escalonados. En jornadas previas, el Ejecutivo dispuso la remoción de Esteban Valenzuela (FRVS) del Ministerio de Agricultura, decisión vinculada a las tratativas parlamentarias del oficialismo, según se informó.

Desde Palacio se indicó que los cambios no concluyen con estas dos modificaciones. A las 17:00 horas, en La Moneda, se espera un nuevo ajuste ministerial, instancia en la que el gobierno comunicaría designaciones y eventuales movimientos adicionales en el gabinete.