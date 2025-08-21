;

Cambio de gabinete en VIVO| sigue en directo la ceremonia de cambio de ministros encabezada por el Presidente Gabriel Boric

La renuncia del titular de Hacienda se suma a la remoción de Esteban Valenzuela en Agricultura.

Mario Vergara

Agencia Uno

Agencia Uno / Sebastian Beltran Gaete

El gabinete del Presidente Gabriel Boric registró esta mañana una nueva salida: Mario Marcel (Ind.-exPS) dejó el Ministerio de Hacienda, a casi siete meses del término del actual gobierno. La cartera queda a la espera de definición de reemplazo mientras el Ejecutivo ordena su equipo de cara a la última etapa del período.

La salida del exjefe de la billetera fiscal ocurre en un contexto de ajustes escalonados. En jornadas previas, el Ejecutivo dispuso la remoción de Esteban Valenzuela (FRVS) del Ministerio de Agricultura, decisión vinculada a las tratativas parlamentarias del oficialismo, según se informó.

Desde Palacio se indicó que los cambios no concluyen con estas dos modificaciones. A las 17:00 horas, en La Moneda, se espera un nuevo ajuste ministerial, instancia en la que el gobierno comunicaría designaciones y eventuales movimientos adicionales en el gabinete.

Contenido patrocinado

¡Alerta sanitaria! Detectan cadmio en paltas peruanas contaminadas: Minsal refuerza controles en Chile

¡Alerta sanitaria! Detectan cadmio en paltas peruanas contaminadas: Minsal refuerza controles en Chile

&#039;Harry Potter&#039;: HBO presenta al elenco de la familia Weasley para nueva adaptación

'Harry Potter': HBO presenta al elenco de la familia Weasley para nueva adaptación

Terremoto en Canal 13: Popular rostro abandona la señal y se lanza a la política

Terremoto en Canal 13: Popular rostro abandona la señal y se lanza a la política

Ya había sido asaltado antes: Familia de hombre asesinado en Curacaví habla y entrega datos clave

Ya había sido asaltado antes: Familia de hombre asesinado en Curacaví habla y entrega datos clave

Dua Lipa se sincera sobre la manifestación: &#039;Todo lo que escribo se hace realidad&#039;

Dua Lipa se sincera sobre la manifestación: 'Todo lo que escribo se hace realidad'

Oktoberfest Chile 2025 celebra 20 años con Kuervos del Sur, Fother Muckers y Chico Trujillo liderando line up de artistas

Oktoberfest Chile 2025 celebra 20 años con Kuervos del Sur, Fother Muckers y Chico Trujillo liderando line up de artistas

“Eliminar absolutamente el algoritmo”: Nicole se sincera sobre la industria musical en pleno 2025

“Eliminar absolutamente el algoritmo”: Nicole se sincera sobre la industria musical en pleno 2025

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Famoso cantante internacional confirma su regreso a Chile en 2026: encendió teorías de un retorno al Festival de Viña

Famoso cantante internacional confirma su regreso a Chile en 2026: encendió teorías de un retorno al Festival de Viña

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad