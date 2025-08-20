;

“Hay que estar loco para empezar algo así”: el joven que fundó un país en medio de Europa con solo 14 años

El país cuenta con un apoyo de más de 37 mil dólares en donaciones junto con el patrocinio de Under Armour.

María Jesús Núñez

"Hay que estar loco para empezar algo así": el joven que fundó un país en medio de Europa con solo 14 años

Con tan solo 20 años Daniel Jackson es el joven que se autoproclamó presidente de la República Libre de Verdis. La que se encuentra aledaña a la "República Libre de Liberland".

Jackson, de nacionalidad australiana, reclamó el pequeño territorio ubicado entre el límite de Serbia y Croacia. Esta zona contempla un aproximado de 1,6 hectáreas más que la Ciudad del Vaticano.

Según una entrevista que proporcionó a TheGarden, comentó que todo comenzó desde que tenía 14 años con sus amigos en donde “querían hacer algo único”. En aquel entonces, era pandemia y utilizó ese tiempo para recorrer mapas, fue allí cuando se interesó por la actual República Libre de Verdis.

Jackson afirma que el territorio le pertenece según el derecho internacional. El que señala que los territorios son adquiridos por el actual reclamante más antiguo. Y, como nunca ha sido habitado ni reclamado, le pertenece.

Sin embargo, en el marco legal el “presidente” comenta que “nos resulta difícil emprender acciones legales contra Croacia cuando no nos permiten acceder a su sistema legal”.

El apoyo económico: Under Armour los patrocina

Realizar las gestiones legales y establecer un programa de ciudadanía resulta costoso. Es por eso que Jackson y su gobierno han ideado diversas maneras de recaudar fondos.

Entre ellos, una tienda de ropa online, en la que ciertas prendas tienen una colaboración con la reconocida marca internacional de ropa deportiva, Under Armour.

Por otro lado, también reciben donaciones a través del sistema económico de criptomonedas. Este mes, el país recibió una donación de más de 37 mil dólares, equivalente a 35.750.880 pesos chilenos.

Finalmente, el joven recalca que “hay que estar loco para empezar algo así, claro (...) Pero el mundo es aburrido sin intentar algo loco”.

