Grandes cadenas de la industria de la alimentación arremeten contra Minsal por etiquetas “reduce su consumo”

La ley que entró en vigor en abril de este año hace un llamado explícito a no consumir alimentos que tengan ciertos sellos.

María Jesús Núñez

La semana del 11 de agosto, las firmas Carozzi, Unilever, Nestlé, Tres Montes e Ideal presentaron un recurso en la Corte de Apelaciones de Santiago contra el Ministerio de Salud (Minsal). Esto para cambiar la actual política de sello contra los productos alimentarios, los cuales se deben cambiar de “alto en” a “reduce su consumo”.

Desde el Ministerio de Salud explicaron que “resulta esencial avanzar hacia una regulación más robusta del marketing de alimentos, que proteja a toda la población, aumente la percepción del riesgo asociado al consumo de productos no saludables y garantice un entorno alimentario más sano para todos”.

Por otra parte, las empresas señalan que esta medida afecta directamente al consumo de sus productos, por lo que vulnera los derechos económicos de las entidades.

“El Estado está imponiendo una medida que no solo no logra los fines que la sustentan sino que además obliga a los productores y vendedores a incorporar un mensaje que tendrá efecto directo en sus ventas”, explican Carozzi y Nestlé.

El resto de las empresas (Tres Montes, Unilever y el Grupo Bombo), recalcan que el mensaje impulsado por el Minsal no es correcto e incluso desinforma. Argumentan que los alimentos tienen que pasar por diversos controles antes de habilitar su consumo.

Así lo respalda también CCU (Compañía de Cervecerías Unidas): “Todos los alimentos objeto de esta regulación están aprobados por el propio Minsal, lo que refuerza la necesidad de un enfoque coherente, basado en educación y no en contradicciones regulatorias”.

En términos legales, el tribunal dejó la causa en estado de acuerdo. Esto quiere decir que se llegó a una decisión y están redactando el fallo.

Contexto legal: ¿Qué cambió?

El 10 de octubre de 2024 fue publicado el Decreto N° 24 en el Diario Oficial, el que determina la narrativa comunicacional publicitaria para la industria alimentaria, esto con el fin de promover hábitos de vida saludable.

Algunos de los principales cambios que han generado inconformidad para estas grandes empresas son:

  • Cambio en el texto de sello. De “Alimento alto en (calorías, grasas saturadas, sodio, azúcares)”, hacia: “Evita su consumo”.
  • Cambio en anuncios, trasmisiones y medios de comunicación. En campañas publicitarias se agrega la inclusión de un sello de advertencia “Alto en”, los cuales deben cumplir con ciertas dimensiones.
  • Nueva características gráficas para los medios de comunicación.

