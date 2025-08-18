;

“Nunca hemos tenido problemas con nadie”: quién era la mujer asesinada a balazos durante conflicto vial en San Pedro de La Paz

Desde un vehículo perpetraron una serie de balazos contra el auto en el que iba la víctima, junto a su pareja y su hija adolescente, luego de intentar adelantar.

Ruth Cárcamo

Nicolás Medina

Agencia UNO

Agencia UNO

Fue este domingo cuando una mujer murió luego de que su vehículo –en el que iba junto a su pareja y su hija de 16 años– sufriera múltiples impactos de bala en medio de un taco en San Pedro de la Paz, región del Biobío.

Según la información preliminar, el hecho ocurrió en la Ruta 160, donde la familia fue interceptada por un automóvil, el cual venía zigzagueando y pidiendo el paso, al negarse, el conductor abrió fuego.

La víctima fue identificada como Paola Makarena Riveros Sáez, de 33 años, quien era ingeniera en prevención de riesgos y oriunda de Coronel. Hoy, sus cercanos lloran su partida, recordándola como una mujer tranquila.

“Nunca hemos tenido problemas con nadie”

“Nosotros nunca hemos tenido problemas con nadie”, dijo su tío y padrino, Juan Sáez. Su familia relató que habían salido desde el campo y que, tras la visita, planeaban comprar un vestido para las Fiestas Patrias.

El vehículo afectado contaba con cámaras de seguridad, lo que podría ser clave para la investigación, la cual quedó en manos de la Brigada de Homicidios y el Laboratorio de Criminalística de la PDI.

