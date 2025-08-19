VIDEO. Álex de la Iglesia pone el ojo en Pedro Pascal: “Es el actor de mayor éxito, los gringos bromean si no está en una película”
El cineasta español recibirá un reconocimiento a su trayectoria en el Santiago Festival Internacional de Cine y compartió con Ciudadano ADN reflexiones sobre el poder de contar historias, su vínculo con Latinoamérica y su admiración por Pedro Pascal.
El Teatro Ceina de Santiago se convertirá en el escenario donde Álex de la Iglesia, uno de los directores más provocadores del cine español, se reencontrará con el público chileno durante Sanfic 2025.
Invitado estelar de esta edición, el realizador de clásicos como El día de la bestia y La comunidad recibirá este martes un premio a su trayectoria. Previo a esta instancia, el realizador conversó con Ciudadano ADN, donde compartió sus reflexiones sobre el cine y la vida.
“Uno busca dónde está su público y yo siento que mi público está aquí”, dijo con entusiasmo. “Me siento atraído por Latinoamérica. Hay una vida increíble en Latinoamérica, una pasión que no encuentro en otros lugares. Aquí la gente está muy viva”, sumó.
El director, que visitó Santiago hace 25 años, se mostró fascinado con la ciudad actual: “Es un sitio apasionante, fascinante. Lo que he visto es una mezcla entre Nueva York, Baltimore y Macondo, pero con una identidad propia”.
Pedro Pascal en la mira
Uno de los momentos que más llamó la atención de su paso por Sanfic fue su interés en trabajar con el actor chileno Pedro Pascal. “Ahora mismo es la persona con más fuerza y carácter en el mercado internacional. No pasa desapercibido y, además, por lo que sé, es entrañable. Sería divino trabajar con él”.
Sobre su proceso creativo, De la Iglesia confesó que no sigue mapas ni planes preestablecidos: “No tengo una vista excéntrica, hago lo que tengo cerca. Cuando veo algo que me gusta, lo cojo. Me interesa contar una historia y que se entienda, y eso ya te tiene bastante ocupado”.
A pesar de su larga trayectoria, asegura que evita revisar su pasado fílmico. “Intento no hacerlo, porque lo único que consigues es obsesionarte. Prefiero vivir en el presente, pensar qué vamos a hacer y cómo nos vamos a divertir”.
Con humor, el director cerró el encuentro recordando que, además de talento, también lo acompañan “cierta torpeza y vagancia”, características que, según él, también forman parte del oficio de narrar historias.
Sanfic 2025, que exhibirá 89 películas y cortos, se consolida así como un espacio donde confluyen nuevas voces y figuras consagradas, reafirmando a Santiago como un polo cultural del cine en la región.