Han pasado más de dos décadas desde que Yo soy Betty, la fea, conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. Hoy, su continuación en Prime Video, Betty, la fea: la historia continúa, vuelve a encender la pasión de los fanáticos y a demostrar por qué sigue siendo uno de los fenómenos más grandes de la televisión latinoamericana.

El regreso del elenco original ha sido clave en este éxito, y cada uno de los actores reconoce la magnitud de lo que significa habitar nuevamente a personajes que forman parte del corazón del público.

PRIME VIDEO Ampliar

Jorge Enrique Abello, quien interpreta a Don Armando, confesó entre risas: “Realmente yo soy un inconsciente. No tengo conciencia de interpretar al hombre más amado y a la vez más detestado en Latinoamérica. Pero me alegra muchísimo, porque esa ambivalencia es lo que lo hace humano”.

Ana María Orozco, la inolvidable Betty, destacó cómo la serie se actualiza sin perder su esencia: “Todo lo que le ha pasado a Betty ha enriquecido mucho la vida del personaje y de la historia. Hay una responsabilidad con lo que pasa hoy con las mujeres, aunque siempre desde el humor. Queremos ser conscientes y respetuosos con ese contexto”.

El público también podrá ver nuevas aristas de personajes entrañables. Natalia Ramírez, que da vida a Marcela Valencia, adelantó que su personaje enfrentará retos emocionales: *“Para Marcela, el ‘papero’ es un obstáculo y un desafío enorme, porque está fuera de su espectro. Veremos si logra sobrepasar eso”*.

Es imposible cambiar a la “Peliteñida”

En tanto, Lorna Cepeda, la recordada Patricia “la Peliteñida”, bromeó sobre el corazón de su personaje: “Es imposible cambiarla mucho, pero qué lindo verla en nuevas facetas. Verle cómo le tocan ese corazoncito, por ejemplo, Nicolás”.

El carismático Hugo Lombardi tampoco se queda atrás. Su intérprete, Julián Arango, celebró la oportunidad de explorar un costado inesperado del diseñador: “Esto es un juguete que me da la vida. Cada vez tiene más cosas para explotar, pero sigue siendo Hugo. Y yo quiero defender a Marcela, que siempre es un soporte para él”.

Más allá de las tramas, el elenco coincide en que el mayor regalo ha sido reencontrarse. “Lo pasamos muy bien. Es una magia. Para nosotros es una fiesta volver a estar juntos”, confesaron entre risas.

Con esta mezcla de nostalgia, humor y nuevas miradas, la segunda temporada promete reafirmar lo que ya es un hecho: Betty, la fea: la historia continua no es solo una serie, es parte de la cultura latinoamericana, y ya llegó el 15 de agosto a Prime Video.