A comienzos de los 2000, Nicole Nef era una de las famosas más queridas de la televisión chilena, gracias a sus participaciones en Tremendo Choque y Mekano.

Sin embargo, en el programa juvenil de Mega solo estuvo cerca de un año, ya que optó por priorizar sus estudios y terminar su práctica profesional como relacionadora pública.

Ese camino académico la llevó en 2010 a la Municipalidad de Estación Central, donde comenzó a trabajar. Fue justamente a fines de ese año cuando conoció al entonces alcalde de la comuna, Rodrigo Delgado, su futuro marido.

En conversación con EMOL, el exministro de Interior recordó cómo inició su vínculo con la exchica Mekano: “Yo no sabía que era famosa. Soy mayor que ella por 12 años y no estaba al tanto de esos programas. Hoy la diferencia de edad no es tema”.

Su matrimonio con Rodrigo Delgado

El matrimonio se celebró en el 2014 en la Hacienda Santa Martina de La Dehesa, en una ceremonia que reunió a cerca de 280 invitados. Entre los asistentes estuvieron figuras como Maura Rivera y Cathy Barriga, además del expresidente Sebastián Piñera y su esposa Cecilia Morel.

Con el paso de los años, la pareja formó una familia con tres hijos: Santiago, nacido en 2013, y los mellizos Mariano y María Gracia en 2015. Sin embargo, no todo fue fácil. En 2019, Nicole Nef vivió un duro episodio cuando sufrió una encerrona en la autopista mientras viajaba con sus niños.

Más adelante, en 2020, tanto Nef como Delgado atravesaron otro complejo momento al contagiarse de COVID-19. Primero fue el exalcalde quien presentó complicaciones, seguido de ella, aunque ambos lograron recuperarse favorablemente.

Hoy la exchica Mekano comparte alegremente fotografías junto Rodrigo Delgado y sus hijos, como el reciente viaje que realizaron a República Dominicana.