;

Este lunes regresa la lluvia a Santiago: a esta hora comenzará a llover en la región Metropolitana

Después de un fin de semana largo con jornadas soleadas, la capital enfrentará nuevamente lluvias este 18 de agosto.

Nelson Quiroz

Este lunes regresa la lluvia a Santiago: a esta hora comenzará a llover en la región Metropolitana

Este lunes regresa la lluvia a Santiago: a esta hora comenzará a llover en la región Metropolitana / Agencia Uno

Tras un fin de semana largo con cielos despejados, la región Metropolitana volverá a recibir precipitaciones este lunes 18 de agosto.

Según los pronósticos de AccuWeather y Meteored, las primeras gotas llegarán durante la tarde, con mayor intensidad hacia la noche.

ADN

Agencia Uno

De acuerdo al primer portal especializado, el día partirá mayormente nublado, con lloviznas ocasionales y una máxima de 15°C. Sin embargo, el escenario cambia al caer la tarde: se esperan chubascos localizados desde el anochecer, con una probabilidad de precipitación que bordea el 90% y acumulados de hasta 7,6 milímetros en la capital.

Revisa también

ADN

Meteored coincide en el pronóstico, detallando que a partir de las 17:00 horas se registrarán lluvias débiles que se extenderán durante la noche. Entre las 20:00 y las 23:00 horas se prevén los montos más altos de agua, con acumulados de entre 0,6 y 2,7 milímetros. La jornada se cerrará con una mínima de 7°C, lo que mantendrá el ambiente frío.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) también anticipa un lunes con cielo cubierto y precipitaciones principalmente en horario nocturno.

El primero de los eventos meteorológicos

Este sistema frontal corresponde al primero de dos eventos previstos para la semana en la zona central. El meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, explicó que un segundo frente ingresará el jueves 21 por la tarde y se prolongará hasta el viernes 22, con montos que podrían llegar a entre 10 y 12 milímetros de agua en Santiago, aunque distribuidos en un mayor lapso.

En resumen, quienes deban circular por la capital este lunes deberán prepararse: la lluvia comenzará a sentirse desde las 17:00 horas, se intensificará hacia la noche y podría dejar varios milímetros en pocas horas, marcando así el retorno de las precipitaciones a la Región Metropolitana.

Contenido patrocinado

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

&#039;La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude&#039;

'La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude'

CONCURSO: Participa por merch oficial de &#039;Tropicoqueta&#039; de Karol G con LOS40

CONCURSO: Participa por merch oficial de 'Tropicoqueta' de Karol G con LOS40

Funan a popular animador y lo tratan de &#039;insufrible&#039; por desagradables actitudes

Funan a popular animador y lo tratan de 'insufrible' por desagradables actitudes

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: &#039;Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: 'Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: &#039;Tuve mucho, mucho miedo&#039;

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: 'Tuve mucho, mucho miedo'

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad