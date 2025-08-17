Este lunes regresa la lluvia a Santiago: a esta hora comenzará a llover en la región Metropolitana / Agencia Uno

Tras un fin de semana largo con cielos despejados, la región Metropolitana volverá a recibir precipitaciones este lunes 18 de agosto.

Según los pronósticos de AccuWeather y Meteored, las primeras gotas llegarán durante la tarde, con mayor intensidad hacia la noche.

De acuerdo al primer portal especializado, el día partirá mayormente nublado, con lloviznas ocasionales y una máxima de 15°C. Sin embargo, el escenario cambia al caer la tarde: se esperan chubascos localizados desde el anochecer, con una probabilidad de precipitación que bordea el 90% y acumulados de hasta 7,6 milímetros en la capital.

Meteored coincide en el pronóstico, detallando que a partir de las 17:00 horas se registrarán lluvias débiles que se extenderán durante la noche. Entre las 20:00 y las 23:00 horas se prevén los montos más altos de agua, con acumulados de entre 0,6 y 2,7 milímetros. La jornada se cerrará con una mínima de 7°C, lo que mantendrá el ambiente frío.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) también anticipa un lunes con cielo cubierto y precipitaciones principalmente en horario nocturno.

El primero de los eventos meteorológicos

Este sistema frontal corresponde al primero de dos eventos previstos para la semana en la zona central. El meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, explicó que un segundo frente ingresará el jueves 21 por la tarde y se prolongará hasta el viernes 22, con montos que podrían llegar a entre 10 y 12 milímetros de agua en Santiago, aunque distribuidos en un mayor lapso.

En resumen, quienes deban circular por la capital este lunes deberán prepararse: la lluvia comenzará a sentirse desde las 17:00 horas, se intensificará hacia la noche y podría dejar varios milímetros en pocas horas, marcando así el retorno de las precipitaciones a la Región Metropolitana.