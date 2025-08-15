El duelo de arqueros chilenos entre Peñarol y Racing de Avellaneda por los octavos de final de la Copa Libertadores estuvo marcado por un estilo propio de los viejos partidos del torneo: poco fútbol y muchas patadas.

El partido de ida, jugado en Uruguay, fue para el “Manya”, donde Brayan Cortés fue titular. En la “Academia”, Gabriel Arias también estuvo desde el inicio y recibió fuertes críticas por su error en el único gol del encuentro.

Desde el arranque, se notó la pierna fuerte propuesta por ambos equipos, siendo el gran perjudicado Leandro Fernández, el “10” de los charrúas, quien tuvo que salir lesionado a los 22 minutos tras una dura sucesión de faltas en su contra.

Saca tus propias conclusiones pic.twitter.com/nvhOR3QLR5 — Mirfo (@Mirfo6) August 15, 2025

Eduardo Zaidensztat, vicepresidente de Peñarol, en conversación con Carve Deportiva, aseguró que este ensañamiento con el exjugador de Universidad de Chile fue totalmente planificado por Gustavo Costas, entrenador de Racing.

“Lo que pasó con Leo fue algo premeditado, se fueron turnando para golpearlo. El brasileño se guardó varias tarjetas en el bolsillo; sin duda fue una estrategia que planificó su DT, Costas”, afirmó el dirigente.

Al referirse a la vuelta, que se jugará este martes 19 de agosto en Buenos Aires, remarcó: “el arbitraje del martes es una preocupación que tenemos, sin duda. Esperamos a un árbitro con personalidad, que no permita una caza como la que hubo contra Leo Fernández el otro día”.