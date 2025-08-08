Revelan difícil momento de exchico Yingo: iniciaron campaña en redes sociales

La influencer y exparticipante de reality Faloon Larraguibel llamó la atención de sus seguidores con un emotivo mensaje para apoyar a su amigo y exrostro televisivo de Yingo.

Fue a través de redes sociales, que Faloon reveló que “Arenito” enfrenta un difícil momento económico y está en búsqueda urgente de empleo en la Quinta Región:

“Es una persona comprometida, responsable y con muchas ganas de salir adelante”, aseguró la influencer, quien hizo un llamado para que quienes tengan alguna oportunidad laboral la contacten directamente por Instagram.

“A veces un simple contacto puede cambiar la vida de alguien. Ayudémoslo a encontrar ese lugar donde pueda volver a levantarse”, agregó Faloon en su mensaje, que rápidamente generó muestras de apoyo entre sus seguidores.

Alexander Núñez, conocido por su carisma y paso por la pantalla chica, hoy atraviesa un período complicado y confía en que esta ayuda comunitaria le permita retomar su camino profesional.