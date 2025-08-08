;

Revelan difícil momento de exchico Yingo: iniciaron campaña en redes sociales

La influencer y exparticipante de reality, Faloon Larraguibel, lanzó un emotivo llamado a sus seguidores.

Javiera Rivera

Revelan difícil momento de exchico Yingo: iniciaron campaña en redes sociales

La influencer y exparticipante de reality Faloon Larraguibel llamó la atención de sus seguidores con un emotivo mensaje para apoyar a su amigo y exrostro televisivo de Yingo.

Fue a través de redes sociales, que Faloon reveló que “Arenito” enfrenta un difícil momento económico y está en búsqueda urgente de empleo en la Quinta Región:

Es una persona comprometida, responsable y con muchas ganas de salir adelante”, aseguró la influencer, quien hizo un llamado para que quienes tengan alguna oportunidad laboral la contacten directamente por Instagram.

ADN

A veces un simple contacto puede cambiar la vida de alguien. Ayudémoslo a encontrar ese lugar donde pueda volver a levantarse”, agregó Faloon en su mensaje, que rápidamente generó muestras de apoyo entre sus seguidores.

Alexander Núñez, conocido por su carisma y paso por la pantalla chica, hoy atraviesa un período complicado y confía en que esta ayuda comunitaria le permita retomar su camino profesional.

ADN

