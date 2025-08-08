;

A 30 años de su éxito: Matteo Bocelli y Gianluca Grignani lanzan emotivo dueto de “Mi Historia Entre Tus Dedos”

Esta nueva versión, que une a dos generaciones de la música italiana, ya está disponible.

Javiera Rivera

El talentoso Matteo Bocelli sorprende con una versión reimaginada del clásico italiano “Mi Historia Entre Tus Dedos”, en colaboración con el legendario cantautor Gianluca Grignani.

Esta nueva versión, que une a dos generaciones de la música italiana, ya está disponible y será parte del esperado segundo álbum de Bocelli, Falling In Love, que se lanzará el 12 de septiembre bajo el sello Decca Records.

Matteo contactó personalmente a Grignani para pedir permiso para grabar una versión de su emblemática balada de 1995, incluida originalmente en el álbum Destinazione Paradiso, que vendió más de dos millones de copias.

La admiración mutua entre ambos artistas llevó a que decidieran grabar juntos el tema en junio de 2025, dando vida a un dueto único que debutaron en vivo el mes pasado en el histórico Teatro del Silenzio, en Toscana.

Gianluca Grignani confesó su emoción por la colaboración: “Este chico tiene una verdad en su voz. Un talento que no se puede enseñar. Cuando me invitó a subir al escenario, no pude negarme.

“Este tipo de momentos te recuerdan por qué haces música”. La presentación en el Teatro del Silenzio marcó la primera vez que Grignani interpreta el tema como dúo y fue la primera actuación de Matteo como solista cabeza de cartel en ese emblemático escenario.

El segundo álbum de Matteo Bocelli, Falling In Love, incluirá además otros temas que prometen consolidarlo como la próxima gran estrella mundial, con canciones que combinan la profundidad poética y el alcance del pop contemporáneo.

El disco saldrá el 12 de septiembre y contará con 11 canciones, entre ellas “To Get to Love You”, “Love Like This” y “Angel in Disguise”.

Además, Matteo Bocelli prepara una gira mundial para el otoño de 2025, que incluirá tres conciertos íntimos en el Reino Unido: Manchester (2 de noviembre), Birmingham (4 de noviembre) y Londres (5 de noviembre).

