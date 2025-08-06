;

Tensión en RN: Galilea cuestiona apoyo de Kusanovic a Kast y descarta fuga de militantes

Rodrigo Galilea reafirmó el respaldo institucional a Evelyn Matthei y lamentó la falta de lealtad de quienes se desmarcan del proyecto colectivo.

Nelson Quiroz

Agencia Uno

Agencia Uno

La decisión del senador Alejandro Kusanovic de retirar su respaldo a Evelyn Matthei y anunciar públicamente su apoyo al republicano José Antonio Kast generó un terremoto político al interior de Renovación Nacional (RN).

El presidente del partido, Rodrigo Galilea, no tardó en reaccionar, calificando la postura de su correligionario como “lamentable” y confirmando que fue denunciado ante el Tribunal Supremo de la colectividad.

ADN

Agencia Uno | El senador y presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea / JESÚS MARTÍNEZ/AGENCIA UNO

El timonel de RN descartó que exista una fuga de militantes hacia la candidatura del republicano, pero sí apuntó a que “la buena política no son asuntos individuales, sino colectivos”, reprochando la decisión del parlamentario, quien lleva solo algunos meses como militante de RN.

Revisa también

ADN

El caso de Kusanovic no es el único. Días antes, el expresidente del partido, Carlos Larraín, también había manifestado su preferencia por Kast, lo que le valió igualmente una denuncia ante el tribunal interno del partido.

En esa línea, Galilea no ocultó su molestia y dejó entrever que ambos casos estarían conectados: “Son muy amigos, así que no me sorprende esa posición común entre ellos”.

Si bien se descartó, por ahora, solicitar la renuncia de Kusanovic, su continuidad en el comité parlamentario de RN aún está en evaluación. En tanto, otros parlamentarios del sector, como el diputado Frank Sauerbaum (RN) y la subjefa de bancada UDI, Marlene Pérez, también cuestionaron públicamente la lealtad del legislador magallánico, en medio de la creciente tensión que vive Chile Vamos a meses de las presidenciales.

Contenido patrocinado

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

&#039;Un personaje muy atractivo&#039;: Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

'Un personaje muy atractivo': Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: &#039;Yo he sido patas negras...&quot;

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: 'Yo he sido patas negras..."

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

&#039;Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei&#039;: Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

'Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei': Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: &#039;Aún no existe&#039;

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: 'Aún no existe'

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

&#039;Ellos despertaron mi alma musical&#039;: Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

'Ellos despertaron mi alma musical': Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad