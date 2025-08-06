Tensión en RN: Galilea cuestiona apoyo de Kusanovic a Kast y descarta fuga de militantes

La decisión del senador Alejandro Kusanovic de retirar su respaldo a Evelyn Matthei y anunciar públicamente su apoyo al republicano José Antonio Kast generó un terremoto político al interior de Renovación Nacional (RN).

El presidente del partido, Rodrigo Galilea, no tardó en reaccionar, calificando la postura de su correligionario como “lamentable” y confirmando que fue denunciado ante el Tribunal Supremo de la colectividad.

Agencia Uno | El senador y presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea / JESÚS MARTÍNEZ/AGENCIA UNO Ampliar

El timonel de RN descartó que exista una fuga de militantes hacia la candidatura del republicano, pero sí apuntó a que “la buena política no son asuntos individuales, sino colectivos”, reprochando la decisión del parlamentario, quien lleva solo algunos meses como militante de RN.

El caso de Kusanovic no es el único. Días antes, el expresidente del partido, Carlos Larraín, también había manifestado su preferencia por Kast, lo que le valió igualmente una denuncia ante el tribunal interno del partido.

En esa línea, Galilea no ocultó su molestia y dejó entrever que ambos casos estarían conectados: “Son muy amigos, así que no me sorprende esa posición común entre ellos”.

Si bien se descartó, por ahora, solicitar la renuncia de Kusanovic, su continuidad en el comité parlamentario de RN aún está en evaluación. En tanto, otros parlamentarios del sector, como el diputado Frank Sauerbaum (RN) y la subjefa de bancada UDI, Marlene Pérez, también cuestionaron públicamente la lealtad del legislador magallánico, en medio de la creciente tensión que vive Chile Vamos a meses de las presidenciales.