Durante la presentación de la alianza del Team Chile con Chilevisión, en ADN TOP conversamos con el esgrimista Pablo Núñez, medallista de plata en los pasados Juegos Panamericanos Santiago 2023.

El deportista de 31 años venía llegando desde Georgia, donde participó en el Mundial de Esgrima, donde finalizó en el puesto 71 de la espada, pero Vicente Otayza destacó al meterse top 30 del florete.

“Fue histórico dentro de todo, primera vez que un floretista hombre se mete dentro de los 32 mejores. El gran desafío siempre es entrar al segundo día, entre los 64″, aseguró, valorando su participación en Europa.

“Tenemos muchísimo potencial, pero no estamos compitiendo con ellos de codo a codo y la única forma de mostrarnos es ir a pelear afuera. La gente está. Se vio mi experiencia post Santiago 2023. Conforme, más no contento. Tengo que seguir potenciándome y para eso mi camino no está en Chile, sino afuera para no ir a pelear migajas, sino codo a codo con los mundiales, porque el talento está”, recalcó Pablo Núñez, mostrándose esperanzado por el presente de la esgrima nacional tras los últimos Juegos Panamericanos.

“Santiago 2023 fue un punto de inflexión importante, yo me iba a retirar y sería mi última competencia, pero mi vida dio un giro en 180 grados. Es lo que más rescato para mí. Para la esgrima logramos dos medallas y luego una segunda clasificación olímpica consecutiva. La cosa ha ido mejorando, a nivel federativo seguimos tapando cosas que han quedado en el pasado”, aseguró, mentalizado ya en dar otro paso en su carrera deportiva.

“El problema nuestro es que estamos en Chile, estamos muy lejos de todo y del circuito. Se vio en el Panamericano específico y en el Mundial, se nota la diferencia de roce internacional. Nosotros tenemos que ir escogiendo con pinzas dónde y cuándo prepararnos. Es algo que se ha repetido en la historia. Tenemos que salir afuera o no hay crecimiento”, recalcó, reconociendo que su plan está en radicarse fuera de Chile.

“Estoy juntando todos los recursos posibles de manera personal para irme a preparar afuera dos años, hacer el circuito mundial, para ir a pelear podios mundiales y ser un exponente de clase mundial. Tengo las capacidades para hacerlo, lo que me faltan son recursos”, cerró Pablo Núñez en ADN TOP.