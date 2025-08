La ANFP tendrá la próxima semana un “cónclave” en Viña del Mar para abordar el futuro del fútbol chileno.

Todo en el marco de cuestionamientos en torno a diversos elementos de la actividad y las dudas respecto del futuro liderato en el directorio.

En ese contexto, quien aparece como un posible candidato al sillón de Quilin 5635 es Jorge Yungue, hoy secretario general de la ANFP y exdirectivo de Rangers.

El periodista de ADN Deportes, Eduardo Figueroa, tuvo contacto con el personero durante la cuenta pública de la Dirección del Trabajo, a la cual fue invitado como parte de la mesa de negociación que impidió el paro del SIFUP a comienzos de año.

Al respecto, Jorge Yungue, se excusó de conversar, pero dejó una frase no menor. “Yo no hablo (...) No soy candidato de nada... todavía”, comentó antes de retirarse.

Todo mientras, según información de ADN Deportes, aunque desde la ANFP lo han negado, el integrante del directorio tiene agencia externa que lo asesora, la cual estaría pagada con dineros del balompié nacional.