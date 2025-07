Lucas Cepeda no pierde la fe en Colo Colo

Al tener un partido en menos de 24 horas, Colo Colo tuvo que recibir al Real Valladolid por el ‘Desafío Centenario’ con un equipo totalmente alternativo y otra vez terminó cayendo ante los españoles.

Prueba de ello fue que Lucas Cepeda portó la jineta de capitán para los de Jorge Almirón, considerando además que no podrá jugar ante O’Higgins este domingo en San Fernando por el Campeonato Nacional 2025.

“Muy triste por no acompañar a mis compañeros en lo que es principal, que es el campeonato. Sé que me equivoqué como lo dije, pero ya está, tengo que asumir que ya no voy a jugar", comentó en conversación con ESPN.

Agregó sobre el duro momento que atraviesa el equipo que “sé que lo van a sacar adelante, a por cómo trabajaron en la semana y por lo unido que estamos como grupo. Sé que esta segunda rueda va a ser de nosotros”, sostuvo el ariete.

Sobre su continuidad en el club, dijo que “me pone contento que tengo que estar enfocado aquí. Si llega algo lo vamos a analizar como club, con mi representante y sobre todo yo, que soy el que voy a jugar”, aseveró.

“Entonces tengo que estar tranquilo porque estoy en un club hermoso que me abrió las puertas”, cerró Lucas Cepeda.