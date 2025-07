“La oferta de la U fue media ridícula”: Vicepresidente de Nacional confirma el regreso de Eduardo Vargas

Flavio Perchman, vicepresidente de Nacional de Uruguay, confirmó este martes que Eduardo Vargas volverá al club charrúa para poder entrenar mientras se define su futuro, esto, tras pasar los últimos días en Chile, donde no pudo concretar su regreso a la U.

“Eduardo vuelve porque no llegó a un arreglo con la U de Chile. La oferta que le hicieron no colmó las expectativas y nos pidió volver. En realidad, él ya tenía cosas acá, pero nos pidió para volver, entrenar y estar en forma”, señaló Perchman en diálogo la radio El Espectador de Uruguay.

En la misma línea, aclaró que “el ciclo de Vargas con Nacional ya está cerrado, está hablado y está acordado, pero nos pidió para entrenar, para estar en forma física hasta que solucione el tema”.

“El apresuramiento con la U de Chile era porque el viernes vencía el plazo para inscribir jugadores para la Copa Sudamericana. Pero bueno, le hicieron una oferta que no lo colmó o no sé, parece que fue media ridícula. Él nos pidió entrenar acá y le dijimos que no había ningún problema”, concluyó el vicepresidente de Nacional de Uruguay.