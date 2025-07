“Para Chile, Vidal es como Messi en Argentina. No convocarlo me trajo una serie de problemas”

Ricardo Gareca, por enésima vez en un programa extranjero, recordó su fracaso como entrenador de la Selección Chilena.

En esta ocasión, en charla con DSports Radio, el “Tigre” dejó una controversial opinión sobre Arturo Vidal: “lógicamente, que no convocara a Vidal llamaba la atención, y eso me trajo una serie de problemas. Para Chile, Vidal es como Messi en Argentina”, señaló el ex DT de La Roja.

“Cuando lo convoqué, noté el grado de compromiso que tiene con su país y su selección. Luego de lo que dijo, nos pusimos de acuerdo rápidamente y me quedó una sensación muy buena sobre él”, agregó.

Además, añadió:“ yo no puedo poner, por delante de un nombre propio, el bienestar de una selección. No podía ser Vidal o yo. A mí me interesa el día a día y cómo trabaja. No hubiese tolerado faltas de respeto durante los entrenamientos”, cerró sobre el “King”.

Ricardo Gareca vuelve a recordar su fracaso con Chile

Luego de ser consultado por Arturo Vidal, el “Tigre” entregó una reflexión sobre su bajo rendimiento con La Roja: “lo sucedido en la Selección Chilena es experiencia, y se aprende. No volvería atrás en el tiempo para no aceptar el cargo; hay que mirar hacia adelante. Me va a permitir crecer”, afirmó.

“Los cuestionamientos de la prensa son normales, porque los resultados no se daban. Lo entiendo y no le reprocho nada a nadie, porque sé cómo son las reglas del juego. El primer fusible siempre es el DT”, concluyó Gareca.