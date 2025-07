Thomas Gillier confirma dónde se irá a préstamo tras firmar con el Bologna: “Parte de este proyecto incluye foguearme”

Thomas Gillier concretó el pasado miércoles su esperado salto al fútbol europeo. Tras sellar su salida de Universidad Católica, el joven portero de 21 años fue oficializado como nuevo refuerzo del Bologna de Italia, que anunció el acuerdo en un breve comunicado.

“El Bologna FC 1909 anuncia que ha adquirido definitivamente los derechos sobre las actuaciones deportivas del portero Thomas Gillier, chileno nacido en 2004″, escribió el conjunto italiano a través de redes sociales.

El arquero formado en la UC firmó contrato hasta mediados de 2030, aunque aún restaba por conocer si se mantendría en el conjunto de la Serie A o si partiría a préstamo a otro equipo para sumar experiencia.

Al respecto, Gillier trasparentó su futuro y confirmó será cedido al Montreal de la MLS para preparar su llegada definitiva al fútbol europeo. “Parte de este proyecto serio que me ofrece Bologna incluye foguearme en la MLS, una liga muy competitiva que está creciendo muchísimo y que es muy exigente", confesó en diálogo con La Tercera.

“Me voy al Montreal. Y sí, me manejo muy bien con el inglés. En todo este tiempo que me tocó estar lesionado, me mantuve siempre pensando en trabajar el inglés, en evolucionar en temas de lengua. Me manejo en el francés, que es la lengua de Montreal", añadió.

En esa línea, reconoció que “me tocó estar en clases sin saber todavía que iba a firmar por ambos clubes, aunque era probable que fuera a préstamo. Contraté profesor, tuve clases online e intenté mejorar tanto mi italiano como el inglés".

Además, Thomas Gillier reveló por qué decidió rechazar la oferta de renovación de la UC para partir a Europa: “Bologna me ofrece un proyecto serio y estructurado, con un claro desarrollo deportivo. Sentí que era el momento de dar un paso hacia adelante, de seguir evolucionando como jugador, que es lo que me permite este proceso".

“Cuando hay un proyecto detrás, al final todo queda en el jugador, porque ellos te arman el camino, pero después está en el jugador recorrerlo y cumplir con las expectativas. Asumo la responsabilidad de este desafío”, añadió.