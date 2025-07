Este sábado 5 de julio, Carlos Caszely celebra su cumpleaños número 75. El histórico exdelantero de la selección chileno e ídolo de Colo Colo festeja un año más de vida y, por ello, ha recibido una serie de reconocimientos del mundo del fútbol.

En el programa “Camino al Centenario” de ADN Deportes, el “Rey del Metro Cuadrado” reaccionó a los saludos de sus colegas, entre ellos, otros históricos como Esteban Paredes e Iván Zamorano, y aprovechó este día para dejar una potente reflexión.

“La persona siempre va a ser más importante que el jugador, que el profesor, que el periodista, que todo. Para mí, los seres humanos es lo primero que uno tiene que ver en esta vida”, comenzó declarando.

“Ya estoy en la recta final, así de fácil. 75 años no es poco, son tres cuartos de siglo como me dijo alguien por ahí. En este recorrido final uno tratar de vivir el día a día de la mejor forma posible, nada más”, agregó.

Caszely reconoció que “me faltan muchas cosas por hacer. Yo no soy de los que dicen ‘ya he cumplido todo’. Creo que en este camino por recorrer siempre hay algo que hacer, aportar y ayudar”.

Además, recordó la muerte de su esposa María de los Ángeles en 2022 y explicó que “no la he podido superar y no la voy a superar nunca, porque me lo dijo el psiquiatra, me lo dijeron los psicólogos. Pero trato y estoy tratando de llevar la vida de una forma un poquito más alegre".

“Yo siempre digo que desde que nací hasta el 22 de febrero del 2022 fui un hombre inmensamente feliz. Fui feliz en mi infancia, viviendo el Mundial 62, debutando en Colo Colo Colo y en la selección", aseguró.

Y remarcó: “Fui feliz en Europa, en mi matrimonio, con mis hijos, mis amigos, cuando saludé a un jeque o cuando me comí un plato de porotos en una olla común. Fui feliz con un presidente o comiéndome un hot dog sentado en una plaza. Siempre fui feliz y esa felicidad se me fue bastante ese 22 de febrero”.