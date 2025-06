“La llegada de Sebastián Miranda a La Roja es como cuando se te quema una ampolleta y sacas la de la pieza para ponerla en tu dormitorio”

La determinación de la ANFP en torno a un interinato entre Sebastián Miranda y Ariel Leporati para asumir la selección chilena en los últimos dos partidos de Eliminatorias no cayó bien en muchos sectores.

Así lo ejemplificó el presidente del Colegio de Entrenadores de Chile, Carlos Ramos, que fustigó la forma en que Pablo Milad dio a conocer la noticia en ADN.

“Es de una informalidad asombrosa, en una actividad totalmente ajena a la ANFP. Esto habla del momento en que estamos como dirigencia. Es una falta de respeto a la historia de la selección chilena”, aseguró a ADN Deportes, desarrollando una particular analogía para explicar su postura ante el arribo de Sebastián Miranda a La Roja adulta.

“Es como cuando se te quema una ampolleta y sacas la de la pieza de los niños para llevarla a tu dormitorio. Sacas del trabajo a una persona que lo está haciendo bien, lo desvías, pierde un poco el compromiso que tenía con los niños por la responsabilidad que se le viene encima”, planteó Carlos Ramos, lamentando que esta determinación pueda impactar en la búsqueda del recambio.

“Estamos necesitando que aparezcan nuevas figuras para tener un nivel competitivo más alto y tú sacas al técnico de la sub 17. No me parece la forma. No hablamos de los méritos de Miranda, que los tiene, pero la forma en que llega, trabajando en los dos lados... así estamos”, cerró el presidente del Colegio de Entrenadores en ADN Deportes.