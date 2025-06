Tras la derrota ante Audax Italiano y aprovechando la pausa del Campeonato Nacional 2025, el plantel de Colo Colo se tomó una semana de vacaciones antes de enfrentar los clásicos pendientes ante Universidad Católica y la U de Chile.

Los jugadores del “Cacique” volverán a los entrenamientos el próximo lunes 30 de junio. Sin embargo, en medio de sus días de descanso, varios decidieron viajar al extranjero, entre ellos, Lucas Cepeda.

El extremo de 22 años se trasladó hasta Brasil y en las últimas horas fue captado realizando un tour por el Estadio Maracaná. Todo esto, en medio su inminente salida de los albos y los rumores sobre su próximo destino.

Sin ir más lejos, durante esta jornada se dio a conocer que River Plate presentará una millonaria oferta para quedarse con su fichaje, aunque lo cierto es que también ha sido vinculado a otros clubes brasileños como Gremio de Porto Alegre y Vasco Da Gama.

En ese escenario, fue el propio presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, quien habló tras la junta de accionistas que tuvo lugar en el Estadio Monumental y volvió a referirse al futuro del atacante de Colo Colo.

“Vamos a conversar una vez que tengamos algo concreto. No he conversado con la gente de River por Cepeda. No me ha llamado nadie”, aclaró el timonel del “Cacique”.