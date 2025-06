Luis “Fifo” Eyzaguirre tras muerte de Braulio Musso: “Como capitán de la U era extraordinario, fue un padre para mí”

Durante este miércoles se confirmó el sensible fallecimiento de Braulio Musso, histórico volante de la Selección Chilena que disputó el Mundial en 1962.

A los 95 años, el mundialista en aquella cita dejó de existir, en un hecho que causó mucho pesar en el balompié nacional.

Musso también es considerada una leyenda de la Universidad de Chile, equipo del que fue capitán en la época del “Ballet Azul”, al igual que uno de sus entrañables compañeros de equipo, Luis Eyzaguirre.

“Fifo” asistió al funeral de Musso este jueves y solo tuvo palabras de elogio para él.

“Para mí era un padre, ya que cuando yo recién me inicié él me orientó mucho. Siempre me dijo ‘tíramela a mí, ya que si la pierdo no me van a retar, en cambio a ti te van a decir cualquier cosa’”, indicó.

En esa línea, añadió que “como capitán de la U era extraordinario. Nosotros éramos todos jóvenes y nos ayudó un montón. Braulio jugó de arquero, de defensa, las hacía todas".

Tras lo anterior, Eyzaguirre se mostró emocionado por lo que le tocó vivir junto a Musso. “Es un honor que Braulio estuviera en el año 62. Fue sensacional, ya que fuimos como ocho jugadores de la U al Mundial y había un gran compañerismo”.

Finalmente, Fifo tuvo palabras para los fanáticos de Universidad de Chile. “Antes era todo el estadio de Colo Colo y la U era chiquitita, pero ahora están parejos con los hinchas y eso es emocionante de ver”, cerró.