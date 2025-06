Diego Valdés se despide del América y confirma su próximo destino: “Es un nuevo reto para mi carrera”

El volante chileno, Diego Valdés, emprendió este jueves su viaje a Argentina para firmar con su nuevo equipo, Vélez Sarsfield, luego de concretar su salida del América después de nuevo años en el fútbol de México.

Antes de embarcarse rumbo al país trasandino, el mediocampista de 31 años conversó con los medios aztecas y dejó un emotivo mensaje de despedida para las ‘Águilas’. “Un poco triste, pero nos vamos felices de que pudimos conseguir muchas cosas en México”, declaró el volante nacional en diálogo con TV Azteca.

En esa línea, Valdés se mostró afligido por “dejar gente, gente conocida, amigos, no por el futbol, que acá fueron muchos momentos importantes que viví. Es más lo que uno deja como la casa, amigos, conocidos, la gente que trabajó conmigo. Espero que podamos reconstruir esto rápido a donde nos vamos y que salga todo bien".

“Son números la verdad, me voy con otras cosas que dejé, lindos momentos, muchos amigos en el club, gente importante, me voy más con eso que otras cosas que uno consigue con el equipo. Contento también de entregarle a la gente muchas alegrías", añadió sobre sus estadísticas con el América.

Además, el formado en Audax Italiano se refirió a un posible quiebre con la dirigencia y el cuerpo técnico del club mexicano y reconoció que “son cosas que pasan como jugador, a cualquiera le puede pasar, pero me voy tranquilo”.

“En su momento se hablaron muchas cosas que no son reales, pero me voy tranquilo y feliz de haber logrado muchas cosas. Con América estoy bien, ahora a esperar, me voy a ir a hacer los exámenes (a Vélez), me voy con mi familia y esperar que todo salga bien para cerrar con América lo antes posible“, añadió.

Por último, Diego Valdés confirmó su fichaje en Vélez Sarsfield y se mostró ilusionado con su próximo desafío. “Habían muchas chances, de quedarme aquí también (en México), pero esta es una decisión más familiar. Hubo acercamientos de equipos de Brasil, pero queremos estar más cerca de nuestra gente en Chile. Es un lindo torneo allá en Argentina y un nuevo reto para mi carrera”, sentenció.