“No eres inocente”: Hija de Juan Pablo Sáez arremete contra el actor y lo trata de “el peor papá”

En medio del proceso judicial que enfrenta el actor chileno Juan Pablo Sáez por presunta violencia intrafamiliar, su hija de 12 años publicó mensajes en redes sociales que generaron amplio impacto.

Las declaraciones fueron escritas desde la cuenta de la menor en Instagram, en respuesta a publicaciones recientes del intérprete.

Esto luego de que tras el Día del Padre, Juan Pablo Sáez reapareciera públicamente en Instagram: “Aquí estoy en los Tribunales de Familia para defenderme y también para hacer todo para recuperar a mi hija”.

Añadió: “Los que puedan orar, rezar por mí, se los agradezco mucho, soy inocente... Tengo pruebas que lo refrendan y confío en el Estado de Chile, en el Estado de derecho, confío en Dios, confío en que va a salir todo y espero que no me tome demasiado tiempo volver a ver a mi preciosa hija”.

La respuesta de la hija del actor

Sin embargo, la respuesta de su hija fue contundente. En los comentarios de la publicación, escribió: “No soy tu objeto. No quiero estar contigo hasta que sanes tu mente. No eres inocente, tengo ojos y yo vi todo. El resto, son solo palabras”.

En otra publicación del actor, donde compartía imágenes junto a la menor, ella replicó: “No te amo, no te elegí y eres el peor papá para mí. No entiendo por qué haces esto. El tener que hacerlo todo público y quitarme la paz”.

“No hay un solo día en el que no te hagas la víctima para quedar bien con la gente. Cuando sanes tu mente hablamos”, concluyó.

Hasta la publicación de esta nota, Juan Pablo Sáez no ha respondido públicamente a estos mensajes, aunque tampoco los ha eliminado de sus redes sociales.