En la Universidad de Chile hay calma, pese “al llamado de atención”. Los azules cayeron este domingo ante Coquimbo Unido por el Campeonato Nacional, y se alejaron de la cima de la Liga de Primera.

Los universitarios venían de quedar eliminados en Copa Chile y ante los ‘piratas’ solo sumaron una nueva decepción: “es una racha negativa, acá hay que estar tranquilo, hay que analizar partido por partido, creo que hoy Coquimbo por ahí nos superó en intensidad", indicó Matías Zaldivia.

Sobre el momento azul, el defensor indicó que “son rachas negativas que hay que sacarlas con trabajo, hay que estar tranquilo, hay que analizar partido a partido, como te digo, no creo que hayamos merecido ni el otro día que ahora fueran Copa Chile ni hoy perder”, dijo.

“Hay que estar tranquilo, no sé cuándo fue el partido con O’Higgins, no recuerdo bien, hace creo que no más de dos semanas y el equipo ganó 6 a 0, entonces hay que estar tranquilo, hay que reconocer que estamos por ahí en una baja, pero hay que salir trabajando, confiando en estos jugadores que somos los mismos que estuvimos hace un tiempo primero en Libertadores, en Copa Chile, Campeonato, entonces hay que estar tranquilo y hay que trabajar”, complementó el trasandino nacionalizado chileno.

Cerró con un llamado a la calma: “no siento que sea una debacle para nada en el momento que estemos, son rachas, hay que analizar como te digo, partido tras partido y fuimos superiores en la mayoría de los partidos, no hoy, hoy si bien no llegaron al arco creo que nos superaron por intensidad como dije antes, pero hay que estar tranquilo”, finalizó Zaldivia.