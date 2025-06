“Yo tomé la mala decisión de no participar de la Copa América con La Roja, me voy a arrepentir toda la vida por eso”

Siguen las reacciones por la decisión que tomó Damián Pizarro, quien prefirió privilegiar sus vacaciones en vez jugar los amistosos de La Roja Sub 20 contra Nueva Zelanda, los cuales sirvieron como preparación para el Mundial que empezará en septiembre.

El ex seleccionado chileno, Mauricio Pinilla, aseguró que el atacante de Udinese tomó una mala decisión al no presentarse a la convocatoria del técnico Nicolás Córdova. Y a raíz de este caso, el otrora futbolista recordó la vez que no quiso jugar una Copa América con Chile.

“Yo tomé la mala decisión de no participar de la Copa América con La Roja, en 2011, y me voy a arrepentir toda la vida″, señaló Pinilla en su rol de panelista en ESPN.

“Por eso creo que Damián Pizarro tomó una mala decisión al no querer participar en la Sub 20. A La Roja nunca se le dice que no”, concluyó el ex delantero de Universidad de Chile.