Daniella Chávez lanzó durísimas acusaciones contra un conocido influencer nacional, acusándolo de querer aprovecharse de su hija.

La rubia disparó contra Cuco Cerda, hermano del chico reality Raimundo Cerda, que se hizo conocido durante el verano por ser parte de El Fenómeno en Canal 13.

El joven y su retoña habrían mantenido, en ese mismo programa, un romance veraniego. Uno que la modelo no habría visto con buenos ojos.

De hecho, eso mismo fue lo que señaló en un viralizado chat que difundió Danilo 21, donde trató pésimo al hermano de Rai.

“Ese Cuco tuve que quitarle a mi hija que se la estaba engrupiendo, lo tuve que encarar… Mi hija hace un mes tenía sus 18 y él cumple 29 este mes, la quería usar para fama”, dijo.

Y agregó que “lo encaré en la calle. Bueno, reacción de mamá no más. Él se quería aprovechar de mi hija. Buscaba fama a toda costa”.

La defensa de Cuco

Frente a esto, en el Qué te lo Digo se comunicaron con Cuco. Y ahí, el joven se defendió de los dichos de Chávez.

“Encuentro grave las palabras que usó Daniella en esta situación. Efectivamente, yo estuve saliendo un rato con la Isi... jamás he utilizado a la gente y nunca lo voy a hacer. Y partiendo por su mamá, un poco de respeto sobre su hija porque no sé, se cuelga de todo… encuentro que es una señorita y está mal hablar así, aunque sea su hija", señaló.

Y añadió que “una vez nos juntamos afuera de la casa de una amiga de la Isi, y ella habló conmigo que me alejara de la Isi porque yo era más grande que ella y no le parecía que estuviéramos juntos. Entiendo, y de hecho la Isi también me mostró un mensaje que decía eso, que me quería colgar… Lo encontré super raro ella no me conoce, nunca compartimos, no me dejó presentarme siquiera".

“Le digo a Daniella que haga el circo que quiera. Yo por lo menos voy a respetar y no voy a referirme a una señorita que es su hija… no comparto a las personas que usan o compran a los otros”, cerró.