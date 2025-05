Un complejo despertar tuvieron los vecinos y trabajadores de un sector de la comuna de Providencia. Este martes, un artefacto explosivo detonó durante la medianoche en las afueras de un edificio de oficinas comerciales ubicado en avenida Pedro de Valdivia, entre Alfredo Barros Errázuriz y Fidel Oteiza.

Mientas el Gobierno estudia querellas y las investigaciones se vuelcan en encontrar a los responsables de los hechos, un grupo revolucionario anarquista se adjudicó el bombazo.

"¡Mujeres formen bandas! Esta acción no es un acto de protesta ni mucho menos de clemencia, es deliberadamente un acto vengativo. Hace unos años la distribución de pastillas anticonceptivas defectuosas por parte de laboratorios Abbott – Recalcine ocasionó cientos de embarazos no deseados, ante esta situación las empresas responsables propusieron indemnizar con $38.900 pesos, suma ni siquiera cercana a la mitad de lo que nos costó armar este artefacto explosivo, y aunque muchxs no estén de acuerdo con el método de acción, convengamos al menos que la suma ofrecida es una burla, otra más por parte de la dictadura democrática empresarial“, sostienen las Células Revolucionarias Belén Navarrete – Nueva Subversión.

Agregan que “los laboratorios Andrómaco, Silesia y Abbott continúan haciendo de estas prácticas una política de empresa: seguir distribuyendo anticonceptivos defectuosos. Nada nuevo en todo caso. Era esperable que, tanto los grupos empresariales como el Estado administrado por el gobierno pluri-policial feminista de Boric y del violador Monsalve, guardaran silencio”.

En lo mismo, insisten en apuntar al Gobierno: “a ellos solo les interesa la reproducción del ciclo de la pobreza porque, en esencia, el capitalismo administra la vida y la muerte para la sistemática generación de riquezas, sin importar los daños que puedan ocasionar”, esgrimen.

“Nuestras bombas han sido confeccionadas y transportadas aun cuando la tormenta es fuerte y el cielo está oscuro. Los ataques destellan el horizonte y entonces cae, repentinamente, la máscara de la sociedad… ¿Quién de ustedes puede hacer juicio del sabotaje? Los valores de la ofensiva anarquista y la acción revolucionaria se enfrentan con convicción y entereza a la alienación capitalista y a quienes cubren su rostro con el velo de la miseria”, complementaron.